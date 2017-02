LAHTI/OSLO (VG) Maren Lundby ledet etter 1. omgang, men 22-åringen landet for tidlig i jakten på VM-gull. Dermed endte dagen i en kamp mot tårene.

Etter å ha tatt ledelsen i 1. omgang, satt Lundby alene igjen på toppen i finaleomgangen.

I potten: VM-gull i Lahti.

Tyske Carina Vogt hadde levert et hopp på 96,5 meter, og ledet.

Maren Lundby landet etter 91 meter, og måtte slukøret innse at hun ikke klarte å ta VM-medalje på første forsøk i Lahti.

– Det var en ny situasjon å lede VM, sier hopperen til VG etter 4. plassen.

– Jeg tenkte at jeg ville gå «all in» for gullet. Det ble for mye, sier Lundby, som ville revansjere resultatet fra OL i Sotsji.

– Hadde det blitt bronse ville jeg hatt en annen følelse. Det er et mareritt å se firetallet, sier 22-åringen om øyeblikket hvor hun innså at medaljen glapp.

For lystavlen viste hverken 1, 2 eller 3.

– Jeg håpet på medalje helt til jeg så fire, sier hun til VG.



– Jeg hadde muligheten til å klare drømmen min, og så gjorde jeg ikke det, sa Lundby, som kjempet mot tårene, men smilte tappert i intervju med NRK.

Skuffelsen lå tykt utenpå Kolbukam-hopperen da lystavlen viste at den ytterst sure fjerdeplassen var fasit.

– Jeg føler veldig med henne. Vi mannfolk har problemer når kvinnfolka griner. Hun hadde fortjent en medalje, sier sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen til VG.



Carina Vogt vant gullet foran Yuki Ito. Sara Takanashi tok bronsen. Lundby var til slutt 3,4 poeng bak medalje.

Se også: Video av en ung Lundby



Fikk SMS av Ruud etter førsteomgang

Etter en glimrende førsteomgang, håpet nok mange - inkludert Lundby selv - at dagen skulle ende med medalje rundt halsen.

Som tredje siste hopper i førsteomgangen landet Lundby etter å ha fløyet i 99,5 meter. Hun fikk 18,0 ganger tre som tellende poeng, og ledet med 3,3 poeng på Vogt før to hoppere gjenstod.

Hun ledet 4,2 poeng foran Ito, og 2,7 poeng foran Takanashi.

Roger Ruud og Kenneth Gangnes har vokst opp og bodd rundt en mil unna hjemstedet til Lundby på Bøverbru. De følgte begge nøye med på 1. omgangen fra Lahti.

– Jeg sendte henne en melding nå i pausen. Jeg skrev at hun sitter der fordi hun er best. Det er fort gjort å glemme det da man sitter der alene på toppen. Men jeg sa alltid det til meg selv, og det funket hvertfall, sa Ruud til VG etter Lundbys førstehopp.

Etter at medaljene glapp sa Ruud raskt:

– Hun hadde ikke fått lest meldingen min, så jeg får skylde på det.

– Men det er fort gjort. Det er ikke mange ganger hun har sittet der. Kunsten er å gi litt mer f, og la det stå til. Alt det tekniske har man gjort så mange ganger før at det sitter i ryggmargen, sier Ruud, før han avslutter:

– Det eneste man skal kontrollere er at «her sitter jeg godt».

Gangnes - som fortsatt trener seg opp etter korsbåndsskaden - mener kun Lundby selv kan svare på hva som gikk gjennom hodet hennes før det avgjørende hoppet.

– Man sitter jo plutselig i en unik situasjon. Det går opp for deg ganske fort der oppe. Man sitter å har muligheten til å gjennomføre drømmen da du startet på hoppe på ski, det blir kanskje fallgruven, sier Gangnes til VG.

Første gang han satt alene igjen på toppen i et verdenscuprenn endte det med seier på Lillehammer.

– Jeg var jo livredd for å feile da jeg satt der med muligheten til vinne mitt første verdenscuprenn. Men jeg visste også at om jeg ikke er på hugget, så har jeg ikke en sjanse. Man må angripe situasjonen, mener Gangnes.

Åtte dager siden: Lundby sviktet i OL-bakken

VG fulgte mamma Lundby i finalen - se video her: