Kriseplanen som skal redde Norge fra hoppfiasko i VM

VIERUMÄKI (VG) Etter de nedslående resultatene i verdenscupen i Willingen skjønte landslagstrener Alexander Stöckl (43) at det måtte en kriseplan til for å redde Lahti-VM.

– Det var bare å se på resultatene, sier Alexander Stöckl til VG.

Vinteren har vært vanskelig, bortsett fra Daniel-André Tandes opptur i Hoppuka. For 25 dager siden fikk landslagstreneren nok. Han opplevde at Tande hoppet seg vekk fra seier – og pallen – etter det Stöckl karakteriserte som en tabbe av FIS-toppen Borek Sedlak i finaleomgangen.

Men det var ikke vinterens hoppkomet Tande som bekymret Stöckl. Det var resten av resultatlisten i Willingen: 12. Andreas Stjernen, 22. Anders Fannemel, 24. Robert Johansson, 26. Johann Forfang og 30. Tom Hilde.

I fjor var Norge best i nasjonskampen. Tande, Forfang, Fannemel, Stjernen og Kenneth Gangnes frekventerte seierspallen. De norske fargene med slagordet «verdens viktigste hoppnasjon» er tatt på sengen denne sesongen, kan det virke som.

– Jeg er ikke ekspert på utstyr, men noe var galt. På video av andre hoppere som Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Maciej Kot og Kamil Stoch kunne man se at de hadde hoppdresser som åpenbart fløy bedre, sier Stöckl, og tilføyer.

– Det var ikke noe galt med hoppteknikken til våre gutter. Fysiske tester viste at spenst og styrke var på toppnivå. Faktisk var det noen som var blitt bedre enn i fjor. Vi hadde ikke noe å skylde på, sier Stöckl.

– Hva var du så på utstyret til Kraft, Wellinger og Stoch og de andre som var annerledes?

– De har gått en annen retning med tanke på bæreflate. De har en annen «spenning» i hoppdressen. Våre hoppere har stor bæreflate i dressen, men ikke samme «spenning». Stoffet har brettet seg i våre dresser. Det blir som om de andre har fullt seil, og vi ikke har det, og da går det ikke like langt i bakken, sier Stöckl.

Han medgir at Norge ikke er favoritter foran Lahti-VM. Og han tviler på et nytt drømme-VM. I Falun hentet Norge hjem medaljer i fire av fem øvelser. To var gull. Han håper imidlertid at kriseplanen skal få effekt. Og at Daniel-André Tande også finner tilbake til superformen fra Hoppuka. Men nå er det åtte konkurranser på rad at hopp-sjarmøren fra Kongsberg ikke har vært på pallen.

– Tande har ikke så mye press på seg nå, og så håper jeg prosessen med tilpasning av utstyr også har effekt for de andre, sier Stöckl.

Skredder, utstyrseksperter og trenere ble innkalt til møter. Hoppledelsen bestemte seg for at bare tre hoppere: Tande, Stjernen og Johansson skulle fortsette i verdenscupen. De øvrige skulle være hjemme for å trene. Seks verdenscuprenn måtte de droppe. Tre uker uten annet enn testing av utstyr og interne konkurranser hjemme i Norge.

Ikke alle likte forslaget. Anders Fannemel bekrefter overfor VG at han var uenig med sjefen. Under dagens pressetreff med de norske VM-laget i Vierumäki – dypt inne i de finske skoger hvor den norske VM-troppen bor under verdensmesterskapet – bekrefter han at det var en heftig diskusjon med sjefen.

– Tre uker ute av verdenscupsirkuset virket veldig lenge, og den følelsen har jeg fortsatt. Jeg ville konkurrere meg i form. Det har fungert best for meg tidligere. Blant annet foran forrige VM. Og får jeg ikke det til å fungere her i Lahti blir jeg veldig skuffet. Da vil jeg føle at tiden hjemme var vært bortkastet, sier Anders Fannemel.

