Kojonkoski varsler ny kamp mot dressjuks

LAHTI (VG) Mika Kojonkoski (53) ser hoppere som går over grensen i forhold til utstyrsreglene. Og nå varsler han et oppgjør mot dressjuks etter VM-sesongen.

– Det må gjøres en grundig evaluering, men det er ikke lett å finne en løsning på problemet. Dresskontrollen er bedre enn noen gang, men utøverne og landslag gjør alt de kan for å presse grensene i forhold til utstyrsreglementet, sier Mika Kojonkoski.

Han var til stede under storbakkerennet i Lahti i går kveld med stappfulle tribuner og stor stemning da Stefan Kraft vant gull. Østerrikeren er femtemann i hopphistorien som vinner både normalbakke og storbakke i et VM.

De viktigste utstyrsreglene # Avstand mellom hud og hoppdress kan ikke overstige tre centimeter for menn, og fire cm for kvinner. # Luftgjennomstrømningen i hoppdressen skal ikke overstige 40 liter. # Stoffet på hoppdressens ermer skal ikke gå nedenfor kulen på håndleddet # Glidelåsen i hoppdressen skal være helt tiltrukket i halsen, for å unngå økt luftgjennomstrømning. # Maks skilengde avhenger av kroppslengde. En hopper på 175 centimeter kan ikke ha ski som overstiger dette med mer enn 45 prosent. # Hoppsko skal passe foten. En hopper som bruker størrelse 42 kan altså ikke hoppe med størrelse 45.

Andreas Wellinger fikk sølv. Piotr Zyla bronse. Og Andreas Stjernen den sure 4.-plassen. Bare 0,6 poeng fra bronsen. Anders Fannemel endte på 5. plass.

VG har vist Kojonkoski noen eksempler på konkurranseantrekk fra Lahti. Det er fasongen på dressen til Andreas Wellinger (ett VM-gull og to VM-sølv), Carina Vogt (to VM-gull) og norske Johann André Forfang.

– Det er slike bilder jeg ikke liker, sier Mika Kojonkoski.

Han legger til for egen regning at han har sett mange andre tilfeller som ikke er innenfor.

– Jeg ser ting med egne øyne, og jeg får mange tips. Det er ikke greit det som skjer, sier Kojonkoski.

Ifølge finnen, som er leder av hoppkomiteen i det internasjonale skiforbundet, er det jakten på større bæreflate – spesielt i skrittet – som fører til jaget. En hoppdress som flyr godt regnes som helt avgjørende for å kjempe om VM-medaljer i skihopping.

FOR LANG I SKRITTET?: Her er (fra venstre) Johann Andre Forfang, Andreas Wellinger og Carina Vogt i landingsfasen i ulike hoppkonkurranser i Lahti. Det er de "dratte" skrittene som er det Kojonkoski viser til.

– Det jobbes kontinuerlig og veldig profesjonelt med hoppdressene blant de beste nasjonene innen hopp. Selvsagt er det hoppere som hopper godt, men med en perfekt dress blir jobben deres med å oppnå resultater lettere. Og det er klart at de har en kjempefordel av det, sier Kojonkoski.

– Når og på hvilken måte vil du reagere overfor dem som går over grensen med dressen?



– Det må vi ta opp med de rette folkene i FIS. Jeg tror ikke vi får tatt skikkelig tak i problemet før etter sesongen. Til vårmøte vårt vil jeg tro, sier Mika Kojonkoski.

Kampen mot dressjuks har pågått helt siden finnen ble valgt til jobben som øverste sjef i FIS-hopp for to år siden. Det ble rabalder under Falun-VM da Finlands hopptrener i kombinert, Petter Kukkonen, gikk ut og snakket om utstrakt juks. Han sammenlignet det med doping.

Forrige sesong måtte samtlige spesialhoppere stille naken til en kontroll under verdenscupen i Willingen. Anders Fannemel snakket om hvor ubehagelig og sjokkartet han opplevde dette i et intervju med VG sist vinter.

Landslagstrener Alexander Stöckl påpeker at det er FIS som må ta tak i problemet, og komme med endringer, hvis det er det de ønsker.

– Har du inntrykk av at det jukses med hoppdresser?

– Nei, det har jeg ikke. Det jukses ikke, men det er sånn at utøverne prøver å optimalisere utstyret, sier Stöckl.

Tatt på sengen



– Men Mika Kojonkoski sier han ikke liker det han ser. Hva har du å si til det?

– Hvis han ikke liker det, så må han påvirke utstyrskomiteen for å få endringer, svarer Stöckl.

– Ser du noen nasjoner som pusher grensene litt vel mye?

– Alle de som er i toppen jobber for å få stor bæreflate for at hopperne skal fly lengst mulig, sier Stöckl.

Før VM klaget han på at Norge ikke har hengt med i ustyrskampen. Og at nasjoner som Østerrike, Polen og Tyskland hadde bedre dresser. Norge var åpenbart tatt litt på sengen.

– I starten av sesongen hang vi etter, men nå har vi utlignet. Men jeg vil si at vi ikke har pushet grensen så langt som dem (Østerrike, Polen og Tyskland), sier Stöckl.

Den østerrikske landslagstrener Heinz Kuttin svarer slik på spørsmål fra VG om Mika Kojonkoskis uttalelse; «Jeg ser bilder jeg ikke liker».

– Vi har utstyrskontroll på toppen av bakken og nede på sletta. Og vi stoler på at de som utfører den gjør jobben sin. Jeg opplever at alt er greit, sier Heinz Kuttin.

– Men opplever du at grensene overskrides, og at det jukses med dressene?

– Alle jobber hardt når vi snakker om materialer. Og jeg opplever at alle er «fair», sier Kuttin.

