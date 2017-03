Hopp-Kraft helt hekta på Bayern München

LILLEHAMMER (VG) Han vant to VM-gull i Lahti – og leder Raw Air. Stefan Kraft (23) er overbevist om at suksessen i hoppbakken kommer av nærheten til favorittlaget Bayern München.

Et ferskt eksempel på overtroen stammer fra normalbakkerennet i Lahti. FC Bayern harvet over Hamburg (HSV) i Bundesliga, og ga seg ikke før det sto 8-0. Krafts favorittspiller Robert Lewandowski gjorde tre mål.

Fakta Stefan Kraft Alder: Født 13. mai 1993 Bor: Schwarzach im Pongau. Meritter: Hoppukevinner (2015). To VM-gull, to VM-sølv og en bronse. Har ni enkeltseirer i verdenscupen.

– Når FC Bayern kunne knuse HSV, så kunne jeg vinne VM-gullet, sier Stefan Kraft.

Han forteller at han har besøkt storklubben (verdens nest største idrettsforening) på berømte Säbener Strasse i den bayerske hovedstaden. Han fikk trene med laget, og bli kjent med fasilitetene. Han er på kamper i gigantiske Allianz Arena så ofte han kan. Og da har han adgang til VIP-tribunen.

Artikkelen fortsetter under bildet

SAMMEN MED IDOLET: Stefan Kraft (t.h.) sammen med FC Bayerns superspiss Robert Lewandowski etter skiflyging i Oberstdorf. Den tyske storhopperen Andreas Wellinger (t.v.). Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN , VG

Under verdenscupen i Oberstdorf (skiflyging) i februar fikk han møte Lewandowski på sletta. Det satte han om mulig enda mer pris på enn seieren (vant begge rennene). Kraft var en talentfull spiss tidligere. Men i kontrakten med det østerrikske skiforbundet står det at han ikke har lov til å drive med organisert fotball i tillegg til hopp.

Les også: Tande slakter Holmenkollen

– Jeg elsker fotball, og det er min store lidenskap ved siden av skihopping. Hele slekten min er store FC Bayern-fans. Og mitt besøk i klubben føltes skikkelig stort, sier Kraft.

Han endte på tredjeplass i kvalifiseringen på Lillehammer mandag kveld. Søndag vant han i Holmenkollen. Men han leder Raw Air sammenlagt. Og er favoritt til å vinne når turneringen avsluttes i Vikersund søndag med nesten en million kroner i potten.

– Jeg er i fantastisk form for tiden. Alt stemmer, sier Stefan Kraft.

Hemmeligheten bak suksessen er det få som kjenner bedre enn Alexander Stöckl.

– Kraft er en meget fin kar. Han er ydmyk. Og han er alltid positiv selv om han hopper dårlig så smiler han, sier Alexander Stöckl.

Dårlige hopp må snart være et ukjent begrep i den lille østerrikerens hukommelse. Han er i kalasform for tiden. I Lahti vant han både normalbakke og storbakke, som den femte i hopphistorien.

Det var med Stöckl som lærer og trener på skigymnaset i Stams at Kraft utmerket seg allerede i ung alder. Under tiden i den østerrikske «stjernefabrikken» – ikke langt fra Innsbruck – forteller den norske landslagstreneren at han så et usedvanlig talent for åtte år siden. En pjokk som skilte seg ut.

Sjekk denne: Slik skal «Sølvguttene» vinne OL-gull

– Han er en utøver som har tatt de riktige stegene på riktig tidspunkt i karrieren. Han har høy egenkompetanse angående teknikk, utstyr og treningsprinsipper. I tillegg har han veldig gode evner til å fly. Det er bare å se på hvordan han justerer kroppen i svevfasen. For øyeblikket hopper han på et fantastisk nivå, sier Stöckl.

Første gangen han så Kraft var i et barne- og ungdomsrenn i Garmisch-Partenkirchen. Kraft var ti år. Og utmerket seg. Fem år senere kom den lille storhopperen under vingene til Stöckl i Stams. Senere på juniorlandslaget sammen med en annen «Adler aus Österreich» Michael Hayböck.

– Jeg så at han hadde forutsetninger. Men at han skulle vinne Hoppuka, og flere VM-gull kunne jeg ikke forutse, dier Stöckl.

Les også: Morgenstern til sykehus etter dette fallet i Kulm

På spørsmål fra VG om Kraft har vært heldig fordi superstjernene Thomas Morgenstern (lagt opp) og Gregor Schlierenzauer (tilbake etter skade) ikke «står i veien» for ham, svarer Stöckl: – Det er vanskelig å si. Men akkurat nå er han på samme nivå som Morgenstern og Schlierenzauer på sitt beste. Kraft kan bli en legende hvis han fortsetter slik han gjør nå.



Kvalifisering Raw Air hopp storbakke på Lillehammer mandag:

1) Markus Eisenbichler, Tyskland 163,1 (140,5), 2) Richard Freitag, Tyskland 151,9 (134,5), 3) Stefan Kraft, Østerrike 151,8 (130,5), 4) Andreas Wellinger, Tyskland 151,4 (131,0), 5) Robert Johansson, Norge 151,3 (137,5), 6) Andreas Stjernen, Norge 149,1 (135,5), 7) Anders Fannemel, Norge 148,9 (139,0), 8) Roman Koudelka, Tsjekkia 147,1 (135,5), 9) Johann André Forfang, Norge 146,0 (136,5), 10) Piotr Zyla, Polen 145,9 (131,5),

Øvrig norsk:

23) Joakim Aune 129,2 (129,5), 36) Tom Hilde 121,1 (124,5), 51) Daniel Andre Tande, Norge 111,7 (112,5).

Alle nordmennene kvalifisert for tirsdagens renn på Lillehammer.