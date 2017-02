LAHTI (VG) Maren Lundby (22) gråt, mens Carina Vogt (25) kunne juble over nok et gull: – Jeg føler med Maren, jeg trodde hun skulle vinne, sier tyskeren til VG.

Den norske hopperen ledet før fredagens finaleomgang i VM i Lahti. Men hun klarte ikke å holde på ledelsen, og Vogt vant – som hun gjorde det i OL i 2014 og i VM i 2015. Lundby havnet utenfor pallen på 4. plass.

– Maren har hatt en veldig god sesong og tok fortjent ledelsen med det førstehoppet. Det er alltid tøft å ende utenfor seierspallen etter å ha ledet. Jeg føler med Maren. Det er alltid tøft for en idrettsutøver når noe slikt skjer, sier Carina Vogt til VG.

– Jeg trodde Maren skulle vinne, sier tyskeren etter den internasjonale pressekonferansen.

– Dette var en følelsesmessig sterk seier for meg, for jeg har hatt noen trøblete sesonger.

Vogt har altså hat trick i mesterskapsgull, mens hun ikke har vunnet i verdenscupen på to år. En ganske enestående statistikk.

Lundby derimot har fire verdenscupseirer denne sesongen.

– Selv om jeg er fryktelig skuffet nå, vil jeg nok tenke tilbake på denne vinteren og være fornøyd, sier hun til norske journalister i intervjusonen ved hoppbakken.

Hun blir spurt om dette var hennes store sjanse i hoppkarrieren:

– Akkurat nå tenker jeg litt at dette var sjansen jeg hadde ... Men jeg skal sørge for at jeg får den muligheten en gang til, sier totningen bestemt.

– Var du nervøs?

– Jeg var spent, men det er jeg i hvert hopprenn. Det var mer at jeg var overivrig.

– Hva husker du fra da du sto på toppen?

– Jeg husker ingenting. Det er svart!

Maren Lundby startet i det første VM med kvinnehopp i Liberec i 2009. Hun var da 14 år og hadde start nummer 1. Hun endte på 22. plass. Anette Sagen fikk bronse. I Falun for to år siden landet Lundby på kulen i det individuelle rennet, men fikk sølv i mixed sammen med Line Jahr, Rune Velta og Anders Bardal.

– Tenkte du på norsk hopphistorie da du sto på toppen som siste kvinne?

– Jeg tenkte ikke på norsk hopphistorie, men jeg tenkte at jeg skulle gå for gullet, men det ble litt for mye «all in».

– Hvordan var det å stå her med 4. plass og se blomsterseremonien med Carina Vogt øverst og de to japanske jentene Yuki Ito og Sara Takanashi?

– Det var ikke noe særlig. Når du kommer på 4. plass, så er det ingenting. Bronse hadde vært noe annet, sier Maren Lundby.

Også i Lahti er det bare ett individuelt hopprenn for jentene. De får ikke lov til å hoppe i den store bakken. Det mener Lundby er feil:

– Jeg håper at vi får to hopprenn om to år. Det skal jeg jobbe for.

Men Lundby får ny gullsjanse i Pyeongchang-OL om ett år. Men ifølge hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen er det heller ikke der aktuelt med mer enn én individuell konkurransene for jentene – akkurat som i Sotsji-OL. Mixed-team (to kvinner og to menn) har vært lansert. Men han tror jentene må vente til OL i 2022 før de får to renn på OL-programmet. IOC-president Thomas Bach har vært i Lahti, og det var innrykket han etterlot.

– Men blir det to kvinnerenn i VM om to år?

– Jeg tror de må vente fire år. VM i 2021 er trolig stedet for første storbakkerenn for jentene i VM-sammenheng. Og det er på høy tid. Det er bare å se på kvaliteten i dette rennet her i Lahti. Den er høy, sier Clas Brede Bråthen.