Gullhåpet Lundby sviktet i OL-bakken

Maren Lundby (22) hadde et voldsomt forsprang etter 1. omgang. Som siste kvinne ut ble det totalbom.

Åtte dager før VM i Lahti hadde Lundby 7,9 poeng å gå på til Sara Takanashi, og over 22 poeng ned til Yuki Ito.

Sistnevnte leverte et vanvittig andrehopp. Ito smadret bakkerekorden med syv og en halv meter da hun landet på 111 meter.

Takanashis 97 meter lange hopp gjorde at hun holdt unna for lagvenninnen. Det sikret dobbelt japansk da Lundby bommet med et hopp på 94 meter.

Trioen har kjempet i toppen i hele år, og fortsatte med det i konkurransen med to viktige fremtidspoeng.

For det første er det siste konkurranse før VM i Lahti. For det andre gikk konkurransen i bakken hvor det skal kjempes om OL-gull vinteren 2018.

Om konkurransen: – Viktig for 2018

Medaljekandidat i VM

Utviklingen til Lundby har vært formidabel denne sesongen.

Etter å ha «nådd første delmål» med sin første verdenscupseier i starten av desember, seiret hun suverent og følte seg tryggere på at hun «kunne slå de beste i slutten av januar».

Nå pakker Lundby kofferten og finner veien til Lahti som Norges kanskje største medaljehåp i hopp. Der skal hun jakte historiske Anette Sagens meritter.

Torsdag så hun lenge ut til å sikre sin fjerde verdenscupseier for sesongen.

Kolbukam-hopperen landet etter 103 meter, kun halvmeteren bak det som da var bakkerekord. Dermed ledet hun med 7,9 poeng til verdenscupleder Sara Takanashi før finaleomgangen.

Gårsdagens vinner Yuki Ito lå over 22 poeng bak Lundby etter første omgang, men den japanske stjernen smadret bakkerekorden med et hopp på 111 meter i finalen.

Tredjeplassen var Lundbys fjerde denne sesongen. Hun har i tillegg tre seire og en andreplass i verdenscupen.