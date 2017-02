Dette skjer i Lahti-VM 24. februar

Her er VGs oversikt over fredagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

08.30: LANGRENN, pressemøte, 15 km kvinner med skibytte

09.00: LANGRENN, pressemøte, 30 km menn med skibytte

09.30: KOMBINERT, hopp normal bakke (HS100)

Kun ett hopp pr. deltaker. Ett poeng i bakken tilsvarer fire sekunder i langrennstid.

Norske utøvere:

Jørgen Graabak (25), Byåsen. Deltar i sitt tredje VM. Fikk sølv i lagkonkurransen i 2013 og 2015. Ble nr. 8 i den individuelle normalbakkekonkurransen for to år siden.

Magnus Krog (29), Høydalsmo. Er med for andre gang i VM (debut 2013). Vant sølv i lagkonkurransen for fire år siden. En 10. plass som best individuelt i VM.

Mikko Kokslien (31), Søre Ål. Gjør sitt femte VM (debut 2009). Har fire VM-medaljer, alle i lagkonkurranser (0-1-3). Ble nr. 6 individuelt i normalbakkekonkurransen i 2011.

Espen Andersen (23), Lommedalen. VM-debutant. Har en 4. plass som best individuelt i verdenscupen.

VG-vurdering:

Det er blitt tysk seier i 18 av 19 verdenscupkonkurranser denne sesongen. Unntaket kom i det siste rennet før VM, da Japans Akito Watabe vant. Men da deltok ikke de tre beste tyskerne. Det står vel først og fremst mellom Johannes Rydzek og Eric Frenzel her. De to har henholdsvis åtte og syv seirer denne sesongen. Frenzel og den tredje tyskeren, Fabian Riessle, vant rennene i Lahti i januar. Men her tror vi mest på Rydzek. Han er favoritt, om han ikke gir bort for mye i bakken. Vi har vondt for å se at nordmennene kan blande seg inn i medaljekampen.

12.30: KOMBINERT, 10 km langrenn

VM Falun 2015: 1) Johannes Rydzek, Tyskland, 2) Alessandro Pittin, Italia, 3) Jason Lamy-Chappuis, Frankrike,...5) Håvard Klemetsen, Norge.

Historikk:

Norge kan slå i bordet med 18 individuelle VM-gull i paradegrenen kombinert (OL-gull som hadde status som VM-gull i perioden 1924-80 er ikke medregnet). Men det er 16 år siden den siste individuelle triumfen, tatt med god margin avBjarte Engen Vik i Lahti. De syv individuelle normalbakkekonkurransene siden den gang har gitt kun én medalje; Jan Schmids sølv bak Todd Lodwick i tsjekkiske Liberec i 2009.

13.30: HOPP, kvalifisering, menn (HS100)

De ti beste i verdenscupen sammenlagt (deriblant Daniel-André Tande) er direktekvalifisert til lørdagens renn. De øvrige hopper ett hopp hver i kvalifiseringen. De 40 med høyest poengsum går så videre til lørdagens renn.

Norske utøvere:

Johann André Forfang (21), Tromsø. Gjør sitt andre VM (debut 2015). Ble diskvalifisert i normalbakkekonkurransen i 2015. Ble nr. 18 i storbakken.

Daniel-André Tande (23), Kongsberg. VM-debutant. Har 10 pallplasser individuelt i verdenscupen (3-6-1). Hans to siste seirer kom i årets hoppuke.

Robert Johansson (26), Søre Ål. VM-debutant. Eneste pallplass i verdenscupen kom i hoppukerennet i Innsbruck (nr. 2).

Andreas Stjernen (28), Sprova. Andre VM (debut 2013). Ble nr. 13 og 18 i de individuelle VM-rennene i 2013.

16.30: HOPP, kvinner (HS100)

De 30 beste etter 1. omgang får hoppe finaleomgangen.

FOR TO UKER SIDEN: Maren Lundby tok sesongens fjerde verdenscupseier i slovenske Ljubno. Nå er hun blant favorittene i VM. Foto: Jure Makovec , AFP

Norske utøvere:

Silje Opseth (17), Holeværingen. VM-debutant og yngst i den norske Lahti-troppen. Har som best vært nr. 18 i et verdenscuprenn, og det var i Lahti i fjor. Fersk norsk mester i liten bakke (i fravær av Lundby og Mork).

Anniken Mork (26), Ready. VM-debutant. Har en 25. plass som best i vinterens verdenscup.

Maren Lundby (22), Kolbukameratene. Deltar i sitt 5. VM (debut som 14-åring i 2009). Sølv i mixed lag i 2015. Individuelt en 11. plass (2011) som best. Fire verdenscupseirer denne sesongen.

VM Falun 2015: 1) Carina Vogt, Tyskland, 2) Yuki Ito, Japan, 3) Daniela Iraschko-Stolz, Østerrike,…15) Maren Lundby, Norge.

Historikk:

Det har vært avviklet fire individuelle VM-renn for kvinner. Anette Sagen tok bronse i det første, i Liberec i 2009. Line Jahr ble best av de norske med en 10.-plass i Midtstubakken i 2011, mens Sagen plasserte seg som nummer syv i Val di Fiemme i 2013. For to år siden ble Maren Lundby beste norske med sin 15. plass i Falun. USA vant i 2009 (Lindsey Van) og i 2013 (Sarah Hendrickson), mens Daniela Iraschko (nå Iraschko-Stolz) fra Østerrike og tyske Carina Vogt tok hjem gullet i 2011 og 2015.

VG-vurdering:

Sara Takanashi har dominert kvinnehopp i flere år, og har radet opp enorme 53 verdenscupseirer, ni denne sesongen. Men i de individuelle mesterskapsrennene har det vært stang-ut for japaneren. VM 2011, VM 2013, OL2014 og VM 2015 har gitt plasseringene 6-2-4-4. Hva så i år? En gang må hun vel lykkes, og hvorfor ikke i Lahti, hvor hun var suveren i fjorårets prøve-VM? Men hun må passe seg. Bak truer lagvenninen Yuki Ito og Maren Lundby. Glem heller ikke regjerende olympia- og verdensmester Carina Vogt.



19.30: MEDALJESEREMONI, kombinert, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

19.50: MEDALJESEREMONI, langrenn, sprint, kvinner, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

20.05: MEDALJESEREMONI, langrenn, sprint, menn, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti