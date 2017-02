Dette skjer i Lahti-VM 23. februar

Her er VGs oversikt over torsdagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

13.00: HOPP, kvalifisering, kvinner (HS100)

De ti beste i verdenscupen sammenlagt (ingen norske) er direktekvalifisert til fredagens renn. De øvrige hopper ett hopp hver i kvalifiseringen. De 40 med høyest poengsum går så videre til fredagens renn.

Norske utøvere:

Maren Lundby (22), Kolbukameratene. Deltar i sitt 5. VM (debut som 14-åring i 2009). Sølv i mixed lag i 2015. Individuelt en 11. plass (2011) som best. Fire verdenscupseirer denne sesongen.

Anniken Mork (26), Ready. VM-debutant. Har en 25. plass som best i vinterens verdenscup.

Silje Opseth (17), Holeværingen. VM-debutant og yngst i den norske Lahti-troppen. Har som best vært nr. 18 i et verdenscuprenn, og det var i Lahti i fjor. Fersk norsk mester i liten bakke (i fravær av Lundby og Mork).

14.00: LANGRENN, sprint fri teknikk, kvinner, prolog

De 30 raskeste i prologen går videre til utslagsdelen.

Norske utøvere:

Marit Bjørgen (36), Rognes. Deltar i sitt 9. VM (debut 2001, i Lahti). Nestor i den norske troppen. 22 VM-medaljer til nå (14-5-3).

Maiken Caspersen Falla (26), Gjerdrum. Deltar i sitt 5. VM (debut 2009). VM-gull i lagsprint i 2015. To strake VM-bronse i individuell sprint.

Kathrine Harsem (28), Varden Meråker. VM-debutant. I sprint har hun som best en 4. plass i verdenscupen, notert i Val Müstair nyttårsaften.

Heidi Weng (25), BUL. Deltar i sitt 3. VM (debut 2013). Har to strake stafettgull i VM, og en individuell bronse på skibytteøvelsen i 2013.

Ingvild Flugstad Østberg (26), Gjøvik. Gjør sitt 4. VM (debut 2009). Verdensmester i lagsprint i 2015.

14.35: LANGRENN, sprint fri teknikk, menn, prolog

De 30 raskeste i prologen går videre til utslagsdelen.

Norske utøvere:

Emil Iversen (25), Varden Meråker. VM-debutant. Har to verdenscupseirer i sprint, den seneste i fjorårets prøve-VM.

Johannes Høsflot Klæbo (20), Byåsen. VM-debutant. Vant sprintgeneralprøven før VM, i Otepää sist helg.

Finn-Hågen Krogh (26), Tverrelvdalen. Tredje VM (debut 2013). Verdensmester i lagsprint 2015. Har tre verdenscupseirer i sprint, den siste i 2015.

Petter Northug (31), Strindheim. Deltar i sitt sjette VM (debut 2007). 16 medaljer (13-3-0) i VM. Vant VM-sprinten for to år siden. Har også to individuelle sprint-sølv (2011 og 2013).

Sindre Bjørnestad Skar (25), Bærums Verk og Hauger. VM-debutant. Tok sin ene verdenscupseier i sprint i Toblach i januar i år.

16.30: LANGRENN, sprint fri teknikk, kvinner, utslagsrunder

De 30 kvalifiserte løperne fordeles på fem kvartfinaler à seks løpere. De to beste i hvert kvartfinaleheat går til semifinalen. I tillegg går to løpere, såkalte lucky losers, videre på tid.



VM Falun 2015 (klassisk): 1) Marit Bjørgen, Norge, 2) Stina Nilsson, Sverige, 3) Maiken Caspersen Falla, Norge.

Historikk:

Norge har vunnet fem av åtte VM-sprinter for kvinner, og to av de fire konkurransene som har vært avviklet i fri teknikk. Marit Bjørgen vant lekende lett i Val di Fiemme i 2003 og i Holmenkollen i 2011 - Norges 100. gull i VM. Hun har i tillegg to gull i klassisk (2013 og 2015). Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant også i klassisk i 2007. Norge har også tatt tre bronsemedaljer i sprint, ved Hilde Gjermundshaug Pedersen i fri teknikk i 2003 og Maiken Caspersen Falla i klassisk i 2013 og 2015.

FALLA-SEIER: Maiken Caspersen Falla tok innersvingen på Stina Nilsson i kanadiske Gatineau i fjor, svenskens siste sprinttap i fri teknikk. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

VG-vurdering:

Stina Nilsson har vunnet fire av fem verdenscupsprinter hun har deltatt i denne sesongen, og må regnes som ganske klar favoritt. Hun er videre ubeseiret i fire verdenscupsprinter i fri teknikk. Siste tap i den stilarten kom mot Maiken Caspersen Falla i Canada 1. mars i fjor. Caspersen Falla kommer nok nærmest svensken i dag også, i konkurranse med Heidi Weng, Hanna Falk fra Sverige og kanskje Marit Bjørgen.

16.58: LANGRENN, sprint fri teknikk, menn, utslagsrunder

De 30 kvalifiserte løperne fordeles på fem kvartfinaler à seks løpere. De to beste i hvert kvartfinaleheat går til semifinalen. I tillegg går to løpere, såkalte lucky losers, videre på tid.



VM Falun 2015 (klassisk): 1) Petter Northug, Norge, 2) Alex Harvey, Canada, 3) Ola Vigen Hattestad.

Historikk:

Norge har tatt medalje i samtlige VM-sprinter på herresiden, og vunnet fire av åtte, to i hver stilart. Tor Arne Hetland og Ola Vigen Hattestad vant i fri teknikk i henholdsvis 2001 og 2009, Hetland etter en frekk manøver i svingen ned mot stadion i Lahti. Mens Jens Arne Svartedal og Petter Northug seiret i klassisk, i henholdsvis 2007 og 2015. I tillegg til fire gull, så kan Norge også vise til fem sølv og fire bronse siden øvelsens debut for 16 år siden.

VG-vurdering:

Vinterens fem verdenscupsprinter i fri teknikk er vunnet av fire forskjellige løpere, Sergej Ustjugov, som har to seirer, Sindre Bjørnestad Skar, Federico Pellegrino og Johannes Høsflot Klæbo. Utover disse fire, må kapasitetsløperen Finn-Hågen Krogh (tre pallplasser på fire starter i fri-sprint i vinter) og Emil Iversen, vinner av prøve-VM, regnes med. Verdensmesteren er blant disse seks, om da ikke Petter Northug kan trylle en kanin opp av hatten. Bildet er uklart. Ustjugov var suveren under Tour de Ski, men ting har endret seg litt. Klæbo var uimotståelig i Otepää. Han får et lite favorittstempel. Et ørlite..