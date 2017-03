Romøren fratatt lappen i promillekontroll: – Jeg gjorde en fryktelig dårlig vurdering

VIKERSUND/OSLO (VG) Bjørn Einar Romøren mistet søndag førerkortet etter å ha blitt stoppet i en promillekontroll. 35-åringen innrømmer å ha gjort en stor feil.

– Jeg gjorde en fryktelig dårlig vurdering, sier Romøren til VG.

Den tidligere storhopperen – som hadde verdensrekorden i seks år (239 meter) – er nå markedssjef i Norges Skiforbund. Etter at Robert Johansson først satte verdensrekord med 252 meter under turneringen Raw Air i Vikersund lørdag ettermiddag, tok Romøren del i det han beskriver som «en moderat feiring» senere på kvelden.

Drammens Tidende omtalte først at en ansatt i Norges Skiforbund hadde mistet lappen søndag ettermiddag.

Nå står Romøren frem med navn i VG for å stoppe eventuelle spekulasjoner på hvem det gjaldt.

På vei til konkurranse

Romøren var på vei til hoppkonkurransen Raw Air for herrer som startet klokken 14.30. Etter å ha blitt stoppet i promillekontrollen, skal han ha vært nødt til å være med politiet for å avlegge blodprøve.

– En utrolig dårlig vurdering av situasjonen da jeg satte meg bak rattet i dag tidlig Jeg hadde en meget moderat feiring av gårsdag i Vikersund, og var ikke i nærheten av å tro at det skulle gi utslag i en promillekontroll, sier Bjørn Einar Romøren.

Han er åpenbart lei seg når VG snakker han med i Vikersundbakken etter finalen i hoppturneringen Raw Air. Statsminister Erna Solberg har delt ut førstepremien til Stefan Kraft på sletta. Hele hoppsirkuset befinner seg i området. Men det er ikke tid for å ta bakdører føler han helt åpenbart.

Han forteller at han måtte parkere bilen med skiforbundets logo på et stykke fra Vikersund, og ble kjørt til monsterbakken i en politibil.

– Jeg blåste 0,3 ... men jeg skjønte det ikke helt. Politiet forklarte at de ganger det med to, og det da ble 0,6, sier Romøren.

Grensen for kjøring av bil i Norge er 0,2 promille. Førerkortet ble beslaglagt på stedet.

– Utrolig skuffet



– Først ble jeg overrasket, men utrolig skuffet etterpå, sier Romøren.

Han vet ikke hva straffen blir. Om han får en klekkelig bot eller må i fengsel.

Det er flaut. Og det skal ikke skje. Men når jeg har tatt en så dårlig avgjørelse må jeg bare stå for det, sier Romøren.

Han velger å stå frem for å skåne andre innen hopplandslaget for unødige rykter og spekulasjoner.

– Jeg har informerte Clas Brede Bråthen (sportssjef). Og jeg håper at jeg får beholde jobben i Norges Skiforbund. Men jeg velger å snakke om saken for at andre skal slippe. Det er bedre å si at det var meg, så slipper vi spekulasjoner.



Skipresident Erik Røste var nettopp informert om hendelsen da NTB snakket med ham søndag.

– Jeg er informert, og det er sterkt beklagelig, men jeg kan ikke si noe mer. Jeg har ikke snakket med noen om det ennå, sier Røste.