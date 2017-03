Tande slakter nasjonalanlegget: – Jeg setter ikke pris på Kollen

HOLMENKOLLEN (VG) Daniel-André Tande er oppgitt over Holmenkollen. Søndag måtte den norske hoppstjernen se østerrikske Stefan Kraft (23) vinne det tradisjonsrike rennet på overlegent vis.

– Kollen begynner å bli en bakke jeg misliker svært høyt. Jeg setter ikke pris på Kollen. Det er en mening jeg har gjort meg opp etter alle årene jeg har hoppet her, forteller Daniel-André Tande til VG.

Praktanlegget kostet 1,8 milliarder kroner da det ble reist på nytt til Ski-VM i 2011. Lokalisert på toppen av Oslo er Holmenkollen en av Norges mest besøkte turistattraksjoner, men for Tande føles bakken fremmed.

Kritisk

Tande er heller ikke alene om å føle det slik. Lagkameratene Andreas Stjernen og Johann André Forfang deler mange av de samme tankene. Det gjør også landslagstrener Alexander Stöckl.

– Vi får nesten aldri trene her. Bakken er nesten aldri tilgjengelig. Når vi først får trene her, må du gå ekstremt langt. Du må også ta flere heiser. Så har du turister som klager på at skihoppere sniker i heiskøen, forteller Tande oppgitt etter å ha blitt nummer syv i søndagens renn.

– Jeg kan forstå Daniel. Dette er ikke en bakke vi får trent i. Jeg har ikke flere hopp her enn utlendingene. Det føles ikke som en hjemmebakke selv om Holmenkollen alltid har vært jævlig stort siden barndommen. Så jeg føler jo at Holmenkollen er en kul bakke, forteller Stjernen til VG.



– Det er vanskelig

Både Tande og Stjernen setter pris på stemningen som Holmenkollen er kjent for. Det gjør det til en opplevelse å hoppe i det norske nasjonalanlegget. Likevel skulle de ønske å ha vært bedre kjent med forholdene.

Det forstår landslagstrener Stöckl.

– Dette er jo den bakken som er minst hjemmebakke for oss. Det er ikke mulig å trene her ofte. Vi har bare noen uker. Jeg tror det er vanskelig å få hoppet mer, for det er krevende å preparere bakken, sier østerrikeren til VG.



Johann André Forfang føler seg i superform. Det har bidratt til flere gode hopp i Holmenkollen, men 21-åringen skulle blant annet ønske at bakken var klargjort tidligere på året.

– Jeg har vært best her i mange hopp, så jeg har trivdes her. Men vi får ikke trent her så mye. Anlegget er ikke effektivt. Det tar lang tid å komme seg til toppen. Vi får få hopp per økt. På Lillehammer kan vi få ti hopp i løpet av en time, mens vi får kanskje tre-fire i Kollen. Så blir Kollen også litt sent klargjort. Jeg skulle gjerne hoppet her mer, sier Forfang til VG.

Avskriver Raw Air-sjansene

Under den tredje av totalt 16 konkurransedager i Raw Air, endte Forfang som nummer 10. Etterpå var han misfornøyd med å ha fått grønt lys selv om forholdene var dårlige.

– Jeg ble slaktet av vinden og mistet muligheten min i sammendraget. Nå er jeg hektet av. I første omgang er jeg helt sjanseløs. Det er rett og slett ikke min skyld. Det er utrolig kjedelig å si, for det tar seg ikke bra ut, men det var sånn i dag.



– Hva er det som skjer?



– Vinden er vel OK da jeg sitter på bommen første gang. Så tar de meg av. Da jeg kommer på bommen igjen, er luften på vei i retur. Det gjør at det blir en lomme på kulen hvor det ikke er noe trøkk i skiene mine. Hadde jeg hatt like forhold, skulle jeg kjempet om pallplass, sier Forfang.

Skuffet Tande

Andreas Stjernen var best av de norske på en femteplass søndag. Etter tre av 10 renn er han også beste nordmann i sammendraget med sin 6. plass. Han har 58,9 poeng opp til ledende Kraft.

Mens Stjernen var positiv etter to gode hopp, er Tande allerede ferdig med å fokusere på sammenlagttittelen i den norske hoppturneringen.

– Jeg har sluttet å tenke på Raw Air. Det begynner å bli langt bak ... Jeg får bare prøve å gjøre det bedre neste gang. Det blir å ta hopp etter hopp. Jeg føler jeg gjør en solid konkurranse. Det håper jeg å gjøre i Lillehammer også, men at jeg får bedre uttelling der, sier Tande når det gjenstår renn i både Lillehammer, Granåsen og Vikersund.



– Kraft er i veldig bra form. Det blir vanskelig å slå ham, konstaterer landslagstrener Stöckl.

Økte ledelsen

Søndag økte Kraft sin ledelse i Raw Air. Østerrikeren har 20,5 poeng på Andreas Wellinger, som er nummer to.

I det siste rennet i Holmenkollen kom Robert Johansson på 6. plass og bidro dermed til at det ble fire nordmenn blant topp 10. Det var Stöckl godt fornøyd med, selv om pallplassen uteble.

Wellinger var lengst i 1. omgang med et hopp på 133,5 meter. Tyskeren ledet med halvannet poeng på sammenlagtleder Kraft. Med sitt hopp på 128,5 meter var Tande da tredje lengst og best av nordmennene med sin 4. plass, men i annen omgang nøyde Tande seg med 123 meter.

Kraft hoppet lengst med 132 meter, noe som gjorde at han vant 8,9 poeng foran Wellinger, mens Markus Eisenbichler ble nummer tre.

Nå går turen videre til Lillehammer hvor det er ny konkurranse allerede mandag.