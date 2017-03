Kraft vant - fire nordmenn blant topp 10

HOLMENKOLLEN (VG) Stefan Kraft (23) var suveren og vant dagens hopprenn i Holmenkollen.

Dermed økte østerrikeren sin ledelse i Raw Air-turneringen. Nå har han 20,5 poeng på Andreas Wellinger, som ble nummer to i dag.

– Det var en drøm å vinne her. Dette er en helt spesiell by for hopperne. Dette var helt fantastisk, sier Kraft til NRK. Tyskeren hoppet lengst i finaleomgangen med 132 meter.

De norske hopperne var godt med i dag med Andreas Stjernen på en 5. plass og Robert Johansson på 6. plass. Fire nordmenn var blant topp 10 i Holmenkollen.

Norges beste i sammendraget før dagens renn, Johann André Forfang, fikk ødelagt sine muligheter under dårlige forhold i sitt første hopp - akkurat som i lagkonkurransen lørdag.

– Det var null mulighet til å fly. Det er kjedelig og kjipt, sa Forfang til NRK etter beskjedne 114,5 meter.

– Hadde ikke sjanse



– Han hadde ikke sjanse under de forholdene, fastlo landslagstrener Alexander Stöckl. Forfang var nummer 26 etter første omgang.

Selv mente han at hans muligheter i sammendraget i Raw Air-turneringen, som fortsetter på Lillehammer i morgen, var ødelagt. Med 129,5 meter i 2. omgang hoppet Forfang seg faktisk opp til en 10. plass.

Andreas Wellinger var lengst i 1. omgang med et hopp 133,5 meter. Tyskeren ledet med halvannet poeng på sammenlagtleder Stefan Kraft. Med sitt hopp på 128,5 meter var Daniel-André Tande tredje lengst og best av nordmennene med sin 4. plass.

Ikke glad i Holmenkollen



I 2. omgang nøyde Tande seg med 123 meter og han endte til slutt på en 7. plass.

– Dette er en bakke jeg ikke trives i. Jeg er ikke så veldig glad i den, sier Tande til NRK.

I 2. omgang var Stefan Kraft lengst med 132 meter, og han vant 8,9 poeng foran Andreas Wellinger. Markus Eisenbichler ble nummer tre.

Etter tre av 10 renn er Andreas Stjernen beste nordmann i sammendraget med sin 6. plass. Han har 58,9 poeng opp til Kraft.