Norge kan få to ekstra verdenscuprenn i hopp

Norge forhandler om to ekstra hopprenn i verdenscupen i desember. Lillehammer ønsker å overta for kriserammede Nizjnij Tagil.

Russerne er fratatt to konkurranser for menn (10. - 11. desember) som de var tildelt. Og nå griper det internasjonale skiforbundet (FIS) inn for å redde sin egen terminliste.

Ifølge renndirektør Walter Hofer kunne ikke Nizjnij Tagil garantere for sine økonomiske forpliktelser og den pålagte vindskjermingen. Derfor ble det tatt grep. Og Lillehammer World Cup bekrefter overfor VG at de er klare til å ta over.

– Vi håper å komme til enighet med Norges skiforbund og Lillehammer relativt raskt, sier Walter Hofer til VG.

Arrangementsansvarlig i NSF, Terje Lund, bekrefter at det pågår forhandlinger. Onsdag regner han med en avklaring. Han påpeker at økonomi er stridsspørsmålet.

Må ha TV-garanti



– Det står på penger. Vi må ha en garanti fra TV-rettighetshaver Infront, slik at vi er sikret økonomisk i forhold til gjennomføring av verdenscupen, sier Terje Lund.

Det er under to måneder til konkurransene. Og det er ikke så mange alternativer for FIS på så kort varsel. En annen løsning kan bli to helger etter hverandre i tyske Klingenthal som står oppført med konkurranser 3.- 4. desember. Verdenscupen åpner i finske Kuusamo 25. - 26. november.

Hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen sier til VG at det går mot rekord i antall konkurranser på norsk snø hvis Lillehammer får førjulsrennene.

– Hvis det blir ekstrarenn på Lillehammer er vi oppe i 11 konkurranser (seks for menn og tre for jenter) kommende sesong. Det er i tilfelle rekord, og det sier mye om vår anerkjennelse i hoppverden og vår visjon om å være verdens viktigste hoppnasjon, sier Clas Brede Bråthen.

PS! Det er allerede terminfestet verdenscup i langrenn og kombinert i OL-anleggene på Lillehammer (2. - 4. desember).