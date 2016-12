Maren Lundby tok sin første verdenscupseier

Ingen matchet andrehoppet til Maren Lundby (22), som hoppet seg opp fra sjetteplass til sin første verdenscupseier i russiske Nizjnij Tagil.

– Det er ikke så mye å si. Det er ufattelig deilig. Endelig får hun ut det hun har inne. De som husker forrige gang i Lillehammer, så gjorde hun det bra på treningen, men så kom rennet, og så ble det ikke som hun tenkte. Det siste hoppet i dag er det ordentlig høyt nivå på, sier hopptrener Christian Meyer om hopperen som representerer Kolbukameratene.

– Man blir mer og mer usikker ettersom resultatene ikke kommer, men hun gjør bra hopp i begge omganger selv om det har vært varierende forhold her. Det er fortjent at hun vinner, legger han til.

Suverene Sara Takanashi ledet etter førsteomgangen, men hun sviktet for en gangs skyld og hoppet kun 86 meter i finalen. Japaneren ble nummer tre.

Norske Lundby vant til slutt overlegent med 229,6 poeng. Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike ble nummer to, 5,5 poeng bak den norske jenta.

Lundby hoppet 91,5 meter i første omgang. Det holdt kun til en sjetteplass, men etter å ha hoppet 95,5 meter i finaleomgangen var det altså ingen som kunne matche 22-åringen.

«Etter alle disse årene med målrettet arbeid vinner Maren Lundby sin første seier. Dette er så uendelig fortjent for utøvere, trenere og andre ildsjeler for jentehopping. Jeg håper og tror at en ny epoke er startet», skriver hoppsjef Clas Brede Bråthen i en SMS til NTB.

