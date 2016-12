Maren Lundby nådde første delmål

Ingen matchet andrehoppet til Maren Lundby (22), som hoppet seg opp fra sjetteplass til sin første verdenscupseier i russiske Nizjnij Tagil.

Før det som skulle vise seg å bli seiershoppet var tankene først og fremst rettet mot mulighetene for en pallplass.

– Jeg tenkte nok opp til pallen, men jeg så at det ikke var veldig langt opp til 1.-plassen. Det var kun litt over 10 poeng, men prøvde bare å fokusere på det jeg skulle gjøre og at pallen kanskje var mulig. Også traff jeg veldig bra og det ble veldig bra, sier Maren Lundby til VG.

– Det føles veldig bra. Det kan virkelig anbefales, la 22-åringen til kun kort tid etter å ha tatt steget opp på øverste trinn på seierspallen i Russland.

Det gjorde 22-åringen for første gang. Fem år og syv dager etter sin verdenscupdebut, etter seks turer opp på pallen som nest- og tredjebeste og i sitt 69. individuelle renn i det gode selskap.

VM-medalje det andre sesongmålet

At seieren kom nå var i tråd med Lundbys tanker før sesongen.

– Ja, det var jo et av målene før sesongen å ta min første verdenscupseier. Jeg har følt jeg har tatt steg i riktig retning. Det første året nå i år at jeg kan forvente å vinne verdenscuprenn.

Timingen for den følelse kunne vanskelig vært bedre. Lahti-VM venter senere i vinter, hvor Lundby har sitt andre sesongmål: medalje.

– I tillegg har OL neste år vært det langsiktige målet, og jeg ønsker å være på topp da. Så det her kom veldig bra timet, sier 22-åringen fra Bøverbru, men som representerer Kolbukameratene.

Hennes første seier kommer kun uken etter at 22. plass var fasit på Lillehammer.

– Det at man føler at man tar steg og ser at man nærmer seg er nesten avgjørende for motivasjonen for veien videre. Når man har jobbet så mye og legger så mye i det så er det ganske frustrerende med en 22. plass som forrige helg, sier Lundby, som raskt ristet vekk skuffelsen.

– Jeg skjønte sist helg at det nivået jeg viste da var ikke helt representabelt for det jeg har gjort på trening. Sånn sett var det godt å få vekk de verste nervene og å kunne tenke videre.

– Endelig får hun ut det hun har inne



– Det er ikke så mye å si. Det er ufattelig deilig. Endelig får hun ut det hun har inne. De som husker forrige gang i Lillehammer, så gjorde hun det bra på treningen, men så kom rennet, og så ble det ikke som hun tenkte. Det siste hoppet i dag er det ordentlig høyt nivå på, sier hopptrener Christian Meyer om hopperen som representerer Kolbukameratene.

– Man blir mer og mer usikker ettersom resultatene ikke kommer, men hun gjør bra hopp i begge omganger selv om det har vært varierende forhold her. Det er fortjent at hun vinner, legger han til ifølge NTB.

Sara Takanashi ledet etter førsteomgangen, men hun sviktet for en gangs skyld og hoppet kun 86 meter i finalen. Japaneren ble nummer tre.

Lundby vant til slutt overlegent med 229,6 poeng. Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike ble nummer to, 5,5 poeng bak den norske jenta.

Lundby hoppet 91,5 meter i første omgang. Det holdt kun til en sjetteplass, men etter å ha hoppet 95,5 meter i finaleomgangen var det altså ingen som kunne matche 22-åringen.

«Etter alle disse årene med målrettet arbeid vinner Maren Lundby sin første seier. Dette er så uendelig fortjent for utøvere, trenere og andre ildsjeler for jentehopping. Jeg håper og tror at en ny epoke er startet», skriver hoppsjef Clas Brede Bråthen i en SMS til NTB.