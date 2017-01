Mamma Tande: – Alltid nervøs når Daniel-André hopper

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Daniel André Tande (22) hopper for seier i dagens Nyttårshopprenn. Blant publikum står hans største supporter – mamma Trude Tande.

– Jeg er alltid nervøs når Daniel hopper. Ikke for at han skal skade seg, men for at hoppingen ikke skal være god nok, sier Trude Tande.

Hun er på sin første utenlandstur som hopp-mamma. Og det blir halve Hoppuka denne gangen for kvinnen fra Narvik. Ikledd Kongsberg-genser og lue er hun lett å kjenne igjen på først rad. Nyttårsaften stilte hun imidlertid festkledd i kjole til middagen sammen med hopplandslaget og gjester fra hoppfamilien på Mercure Hotel i Partenkirchen.

Hoppuka 2016/-17 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

– Mamma er min største supporter. Hun holder orden på sakene for meg, og har vært med i hoppbakken siden jeg var to år. Men første gangen var vel ikke akkurat noe skihopp for jeg kjørte bare ned bakken, sier Daniel-André Tande.

Det startet med fjerdeplass i Oberstdorf. I dag håper både hun og sønnen på en bedre plassering i det tradisjonsrik Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Vinterens mest TV-sette hopprenn på verdensbasis.

GUTTEN I LEDERHOSEN: Landslagets servicemann Thomas Hörl stilte i lederhosen på nyttårsfesten. Østerrikeren er tidligere verdensrekordholder i skiflyging med 224,5 meter. Til venstre for ham står NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen, og trenerassistent Magnus Brevig. Robert Johansson til høyre. Foto: GØRAN BOHLIN , VG

Hoppukelaget og støtteapparatet hadde byttet ut treningsklær og hoppdress med finstas Nyttårsaften. Smører og servicemann Thomas Hörl var kanskje kveldens stiligste i lederhosen.

– Kvelden består av middag og fyrverkeri, så blir det å hoppe til køys, og gjøre seg klar til konkurransen, sier Daniel-André Tande.

KJEKKE GUTTER: Anders Fannemel (f.v.), Daniel-André Tande, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Halvor Egner Granerud og Tom Hilde klar for middag. NRK-reporter Gjermund Midtbø tar bilder. Foto: GØRAN BOHLIN , VG

PS! Nyttårshopprennet starter klokken 14.00. Det sendes på NRK.