VM-håpet Maren Lundby (22) har stor respekt for Anette Sagen, men i Lathi satser hun på å bli historisk. Lørdag tok hun sin fjerde verdenscupseier, til tross for en trøblete oppladning.

22-åringen viser strålende VM-form for tiden. Lørdag vant hun verdenscuprennet i slovenske Ljubno, hennes fjerde verdenscupseier på kort tid.

– Dette var veldig bra, jeg er fornøyd. Jeg gjorde to gode hopp, spesielt det siste, sier Lundby til VG.

Lundby sikret seieren med to hopp på 92,5 og 95 meter, totalt ble poengsummen 256,7. Lundby vant foran Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike, mens tyske Katharina Althaus ble nummer tre.

Toppe Sagen?

Første verdenscupseier kom for to måneder siden. Dermed stiger forventningene til Gjøvik-jenten frem mot VM i Lathi om to uker. Norge har kun tatt en VM-medalje i hopp for kvinner; Anette Sagens historiske bronsemedalje i Liberec i 2009.

– Jeg har stor respekt for Anette Sagen, hun er jo den mest meritterte hopperen vi har hatt. Men det hadde vært stas å ta en medalje i VM, målet mitt er å ta en medalje, sier Lundby.

HISTORISK: Anette Sagen og hennes bronsemedalje fra VM i 2009. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Du har fire verdenscupseire nå, føler du noe ekstra press inn mot VM?

– Jeg merker at flere følger meg, men det er bare gøy. Det gir meg energi, svarer hun.

Trøblete oppladning

Lørdagens seier var også imponerende med tanke på at døgnet i forkant ikke gikk som planlagt. Flyet fra Amsterdam til Ljublana ble kansellert, og da nordmennene ankom Slovenia kom ikke skiene på bagasjebåndet.

– Ja, støtteapparatet jobbet hardt for å få de skiene hit. Vi kom til bakken fredag kveld uten ski, så da måtte jeg stå over treningen. Jeg var glad da de kom sent fredag kveld, i verste fall måtte jeg ha lånt meg noen ski, forklarer Lundby.

Sportssjef Clas Brede Bråthen hyller Lundbys prestasjoner:

– Maren har vunnet fire renn nå. Hun er i ferd med å bli en av de beste norske skihopperne gjennom en verdenscupsesong i historien, spesielt med tanke på at gutta har flere renn å gjøre det på. Hun har åtte pallplasser. Vi må ganske langt tilbake for å finne en slik prestasjon, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Anniken Mork ble nummer 25 i Slovenia. Silje Opseth og Anna Odine Strøm kom ikke til finaleomgangen.

