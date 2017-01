Tande på 2.plass da Stoch vant sin tredje seier på rad

Daniel André Tande (22) hoppet seg kraftig opp fra den første omgangen og så lenge ut til å vinne, men hjemmefavoritten Kamil Stoch (29) tok sin tredje strake verdenscupseier.

Daniel Andre Tande lå på 5.plass etter den første omgangen, men hoppet lengst av samtlige med 134.5 meter i finaleomgangen under tunge forhold. Det så lenge ut til at nordmannen skulle vinne, men sistemann på toppen var polsk og hadde to verdenscupseire på rad før dagens renn.

Kamil Stoch hoppet 4.5 meter kortere enn Tande i finaleomgangen, men fikk totalt 271.7 poeng og var dermed 1.2 poeng foran 22-åringen fra Narvik.

– Han er overlegen om dagen, sa Evensen etter hoppet til Kamil Stoch.

Dermed tok den ekstremt populære polakken sin tredje verdenscupseier på rad. I går vant han hele 16.3 poeng foran Stefan Kraft i Adam Malysz-bakken i Wisla, mens polakken også vant i Bischofshofen.

God norsk laginnsats

Det var flere lyspunkter under søndagens hopprenn i Wisla. Blant de ti beste fant vi hele tre nordmenn - Tande på 2.plass, Johann Andre Forfang ble nummer syv, mens Robert Johansson kom på 9.plass.

– Det har vært litt tungt å bare ha en mann å stole på, men nå har vi flere kort å spille på. Jobben som har blitt gjort i det siste har vært bra, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter at finaleomgangen var over.

Østerriker tilbake etter skademareritt

Gregor Schlierenzauer, som har vært ute siden hoppuka i 2015 med en korsbåndsskade, hoppet 135.5 meter i den første omgangen og ledet lenge med 133.7 poeng. Østerrikeren, som har rekorden med flest verdenscupseire med 53 i tallet, hoppet også lørdag, men da havnet han på 31.plass og fikk ikke hoppe finaleomgangen.

Schlierenzauer lå på 4.plass etter den første omgangen, men fikk det vanskelig i finaleomgangen. Østerrikeren hoppet 123 meter og endte til slutt på en 8.plass, drøye 20 poeng bak Stoch.