Tande etter norsk hoppfiasko: - Dette blir jeg potte sur av

KUUSAMO (VG) Én diskvalifisering og skuffende resultater. Sesongstarten i Kuusamo ble en stor nedtur for Daniel-André Tande (22) og de norske hopperne.

Selv ikke julenissen nede på sletta klarte å få opp humøret til Tande.

– Hadde jeg visst hvorfor det gikk helt galt, så hadde jeg sikkert ikke stått her og vært potte sur, sier Daniel André Tande til VG.

22-åringen hoppet strålende på treningen og under kvalifiseringen, men mislyktes da det gjaldt som mest. Tande ble Norges bestemann på en 14.-plass etter et hopp på 132 meter i den andre omgangen. Andreas Stjernen endte på 20.-plass, Anders Fannemel på plassen etter og Johann André Forfang på 24.-plass.

– Vi kan ikke reise hjem etter dette, sier Anders Fannemel.

Han tråkket over på trening (innebandy) tidligere på dagen, og måtte ta taxi til hotellet med ispose på ankelen.

Norge har dermed ikke vunnet i Kuusamo siden Bjørn Einar Romøren gikk til topps i 2009.

– Det er ingen som klarer å ta ut det de er gode for. Vi fikk oss en liten «wake-up call», oppsummerer hoppsjef Clas Brede Bråthen overfor NRK.

Tande klarte ikke å følge opp suksessen fra fjorårets sesongåpning i tyske Klingenthal. Da tok 22-åringen sin til nå eneste verdenscupseier. Før årets sesong står han også med to annenplasser (Lahti og Kuopio) og én tredjeplass (Almaty) i tillegg til et VM-gull (lag) i skiflyging fra Kulm.

– Jeg gjør små tekniske feil, og i dette sirkuset kommer du ikke langt ned det, sier Tande.

Benekter overtenning



Han poengterer overfor VG at han ikke fikk overtenning på grunn av den gode treningshoppingen.

– Jeg tror heller det er motsatt, at jeg roet meg litt for mye ned, sier Tande.

Mens han blir intervjuet av VG faller storfavoritten Peter Prevc (ledet etter 1. omgang) noen meter unna ham. Men den suverene sloveneren - som vant 15 verdenscuprenn forrige sesong (rekord) trøstet seg med at seieren ble i familien - ettersom lillebror Domen vant.

Landslandslagtrener Alexsander Stöckl innrømmer at 14. plass føltes som en nedtur. Han hadde et håp om at Tande skulle kjempe i toppen. Han forklarte hva de korte virkemidlene er foran neste konkurranse som kommer allerede lørdag kveld.

– Hvorfor Tande ikke tar ut sine beste hopp i konkurransen må jeg snakke med ham om. Vi går gjennom hoppene på video, og tar oss en prat for å unngå samme feil neste gang, sier Alexander Stöckl.

Han benekter at Tande fikk prestasjonsangst. Men tror det handler om litt for høye forventninger.

Brødre på pallen

Resultatlisten: 1. Domen Prevc, Slovenia 321,8 (138,5-140,5) 2. Severin Freund, Tyskland 318,3 (140,0-140,0) 3. Peter Prevc, Slovenia 310,6 (143,0-140,5) 4. Manuel Fettner, Østerrike 304,5 (142,0-133,0) 5. Maciej Kot, Polen 303,7 (141,0-135,0) Norske: 14. Daniel Andre Tande 293,5 (134,5-132,0), 20. Andreas Stjernen 288,3 (134,5-130,0), 21. Anders Fannemel 286,3 (135,0-127,5), 24. Johann André Forfang 281,6 (130,5-134,5). Ikke til finaleomgang: 36) Halvor Egner Granerud 133,8 (132,5). Diskvalifisert etter delt 49.-plass pga. ureglementær dress: Joachim Hauer (105 meter).

Det ble en dramatisk avslutning på fredagens hopprenn. Fjorårets suverene hopper Peter Prevc ledet etter den første omgangen, men falt i sitt andre hopp.

Det gjorde at lillebror Domen Prevc stakk av med seieren etter hopp på 138,5 og 140,5 meter. Storebror Peter klarte akkurat å kapre tredjeplassen til tross for fallet, mens Severin Freund tok annenplassen.

Hauer ble disket

Det ble en kort dag på jobben for Joachim Hauer. Nordmannen med startnummer 34 leverte omgangens svakeste resultat med et hopp på 105 meter. Kort tid etter ble han disket for feil på hoppdressen. Dresskontrolløren mente beltet til Hauer var én centimeter for høyt.

– Dette var en dobbel dose nedtur. Herfra kan det bare gå én vei og det er oppover. Det er en ny sjanse i morgen, så nå er det bare å sy om hoppdressen, sier Hauer til VG.