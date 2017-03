Supersveveren Johansson vurderte å legge opp: – Det er uvirkelig

For ett år siden sto Robert Johansson (27) i Planica og vurderte å legge hele hoppkarrieren på hylla. I går sto han øverst på pallen på nøyaktig samme sted, som en av verdens beste til å fly langt på ski.

– Det er helt utrolig hva som kan skje på ett år. Det er uvirkelig, men j*** deilig å få være med og avslutte en sesong som topp 15 i verden, sier Johansson til VG.

27-åringen opplevde noen elleville timer i skiflygingsbakken lørdag formiddag. Allerede under prøveomgangen klinket han til, ved å slette Peter Prevc sin bakkerekord. Den ble satt i 2015, og var på 248,5 meter - Johansson satte ikke nedslag før han hadde nådd 250.

Men ikke nok med det. Da lagkonkurransen startet like etterpå, var han først ut av de norske hopperne. Nok en gang leverte Johansson et svev han så ut til aldri å lande fra, og endte til slutt på 246 meter. I finaleomgangen la han like så godt på enda en halvmeter.

Nesten trekvart kilometer på tre hopp, det er ikke dårlig. Johann-André Forfang, Anders Fannemel og Andreas Stjernen gjorde også jobben fra hoppkanten, og sammen sikret kvartetten sin andre seier på rad i lagkonkurranse.

– Det var fullklaff, for å si det mildt. Når jeg holder det nivået gjennom tre omganger så viser det at jeg begynner å få litt troen på egne ferdigheter. Jeg koser meg i bakken om dagen, og har selvtillit i det jeg gjør. Da slipper man seg litt løs også, sier Johansson.

– Hardt



For ett år siden var det ikke akkurat selvtillit som preget Johansson. Etter å ha hoppet det han selv beskriver som «styggdårlig» gjennom hele sesongen, sto han demotivert i Planica og vurderte å gi opp hele hoppkarrieren.

Men så snudde det. Johansson fikk noen gode opplevelser i bakken, og fikk tilbake troen på at det likevel ville være mulig å bli god.

– Jeg tenkte at om ting klaffet, og jeg kunne slippe unna sykdom og skader, så kunne jeg være med og fighte stabilt i toppen. Jeg har jobbet med en tanke om å bli best, jeg har tatt hver eneste økt blodseriøst og holdt meg frisk og rask, sier han.

– Har det vært vanskelig å jobbe seg tilbake?

– Det er hardt når man innser at man feiler. Men samtidig så fungerer et idrettshode slik at når man får en opptur, så kan man finne igjen den gode feelingen og ting kan snu kjapt. Da er det ikke mye som skal til for å få motivasjon til å gi alt, sier Johansson.

Mistet rekorden



Nå er 27-åringen den som svever lengst i Norge. Forrige helg slo han bakkerekorden i Vikersund, men mistet den igjen 33 minutter senere. Lørdag skjedde nøyaktig det samme - Johansson slo rekorden, østerrikske Stefan Kraft tok den fra ham noen timer senere. Til slutt kom Kamil Stoch og knabbet den endelige rekorden, etter å ha landet på 251,5 meter.

– På en måte kan det være positivt at jeg mistet den, for da har jeg ingenting å forsvare.Det var et helt sinnssykt hopprenn i dag, og jeg er ekstremt godt fornøyd med egen prestasjon. Nå vet jeg hvordan jeg takler å stå på 250 meter, og jeg tror jeg kan pushe lengden enda litt til. Men da må alt klaffe, slår han fast.

Søndag skal verdenscupsesongen avsluttes i Planica, og Johansson tror det kan være mulig å strekke seg enda lenger nedover i bakken enn hva han gjorde lørdag, dersom forholdene er optimale.

– Jeg tror det skal gå an å være i nærheten av 255 meter.