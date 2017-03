Robert Johansson (27) leverte tre kjempehopp i Planica. I noen timer hadde han også bakkerekorden - men to gigantsvev på slutten av lagkonkurransen sørget for at han nok en gang måtte se en annen hopper ta den fra ham.

– Dette er en helt rå dag for meg. Det korteste hoppet mitt er på 246 meter. Det er helt tullete, men føles utrolig bra. Det er bare å takke de som er rundt meg, som har gjort dette mulig. Det er litt av en opplevelse, sier Johansson til NRK.

Husker du verdensrekorddramaet i Vikersund? Johansson hadde rekorden - men bare i 33 minutter

Den norske hoppdagen kunne ikke startet bedre da Johansson rett og slett leverte bakkerekord i Planica - riktignok i prøveomgangen. Peter Prevc hadde den gamle rekorden, med 248,5 meter fra 2015, men den ble slettet da Johansson landet på 250 meter.

Han var også første hopper utfor for Norge da lagkonkurransen startet, og 27-åringen fortsatte å vise at han kan å sveve. Først landet han på 246 i førsteomgangen, i finaleomgangen la han på enda en halvmeter og endte på 246,5.

Nesten trekvart kilometer på tre hopp, det er ikke dårlig.

– Tar jeg ikke helt feil, er det en verdensrekord i seg selv, sa NRK-kommentator Johann Remen Evensen.

Fratatt rekorden



Da Norge vant lagkonkurransen i Vikersund for en drøy uke siden, var det også et kjempesvev fra Johansson som sikret seieren. 27-åringen, som i fjor var så lei av motgang at han vurderte å legge opp, var i tillegg verdensrekordholder en kort stund på hjemmebane.

– Jeg angrer ikke et sekund nå på at jeg valgte å fortsette. Jeg fikk opp motivasjonen igjen på tampen av sesongen i fjor, og bestemte meg for å gå all in og bli best. Det er utrolig hva som kan skje på ett år, sier han.

I Vikersund var Johansson verdensrekordholder i 33 minutter. I dag fikk han beholde rekorden i et par timer - men akkurat som for en uke siden endte tyske Stefan Kraft med å knabbe den fra ham da han landet på 251 meter i sitt siste hopp for dagen.

Men det var ikke over med det: Kamil Stoch hoppet like etter Kraft, og satte nedslag på 251,5 meter.

– Det er uansett et helt rått renn. Det er moro med så høyt nivå, sier Johansson.

Johansson leverte igjen



Johann-André Forfang, Anders Fannemel og Andreas Stjernen fikk litt av en jobb med å følge opp Johanssons superhopp, men både Forfang og Fannemel leverte gode svev i førsteomgangen. Stjernen var litt mer uheldig, og da samtlige fire hoppere var ferdig, lå Norge fattige 2,1 poeng bak Tyskland.

Johansson satte mot i de norske lagkompisene da han åpnet finaleomgangen med dagens tredje kjempesvev, og sendte Norge tilbake i ledelsen.

Forfang var andremann ut for Norge, og han greide å følge opp. Han landet nede på 233 meter, og kunne rusle inn til Johansson i den såkalte «leaders box».

Det norske laget økte med det ledelsen nedover på listen, og Anders Fannemel var tredjemann utfor. Han hadde sittet på toppen og sett kameratene fly bakken ned, og 25-åringen hadde ikke noe ønske om å være dårligere.

Husker du? Stöckl måtte ha oppvaskmøte med Tande: – Han la seg helt flat

Da han satte nedslag, var det etter et svev på 232 meter. Det sørget for at den norske ledelsen begynte å bli aldeles uangripelig.

Dermed sto kun én mann igjen på toppen. Andreas Stjernen, som ikke hadde noe fullklaff i første omgang, hadde lyst til å rette opp i et litt rufsete hopp.

Det greide han - med et hopp på 227,5 meter. Og da han satte nedslag var det klart - Norge hadde vunnet lagkonkurransen i Planica. Det greide de nesten 50 poeng foran Tyskland, med Polen på tredjeplass.

– Dette betyr veldig mye, nå har vi to lagseiere på rad. Det smaker utrolig godt, sier Andreas Stjernen til NRK.