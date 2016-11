Stöckl om Tandes dramatiske fall: - Tenkte det var beinbrudd

KUUSAMO (VG) Alexander Stöckl (42) fryktet det aller verste da Daniel André Tande (22) lå forslått i overgangen etter et treningshopp i normalbakken i Vikersund.

– Jeg tenkte det var beinbrudd, sier Alexander Stöckl.

Han priser seg lykkelig over at det gikk bra. Tande er nemlig Norges klart beste kort foran kveldens åpningsrenn i verdenscupen i Kuusamo. Hvert eneste hopp har holdt meget høy klasse.

Det er åtte dager siden dramaet under treningshopping. Landslagstreneren sto på trenertribunen i Vikersund. Han så ikke landingen til Kongsberg-hopperen. Men han fryktet at noe var fryktelig galt da en av hans aller beste menn lå nede.

– Det var skummelt. Det var noe galt med ski og sko. Bindingene hadde ikke løst ut. Men heldigvis hadde foten kommet seg ut av skoen, sier Stöck.

Johan Remen Evensen, tidligere verdensrekordholder (246,5 meter) og nå hoppekspert i NRK, synes det virket som Tande hadde lyst til å hoppe lenger enn det han hadde inne: – Fallet så ufarlig ut, men det så stygt ut fordi han hadde vridd begge beina ut av skoene, sier han.

I sine fem år som landslagstrener har Stöckl opplevd forferdelige fall og skader på egne landslagshoppere. Anders Jacobsen tok korsbåndet i Planica (2013). Anders Bardal brakk håndleddet i Wisla (2015). I sommer røk korsbåndet til Kenneth Gangnes - forrige sesongs beste nordmann med tredjeplass sammenlagt i verdenscupen - og totningen er neppe tilbake før neste sesong.

UTE: Kenneth Gangnes måtte gå med skinne på foten etter korsbåndskaden i sommer. Foto: NORGES SKIFORBUND

– Det er alltid verst for utøveren. Men dette er en risikoidrett. Alvorlige ting kan skje, sier Stöckl.

Tande har hoppet som en drøm under trening og kvalifisering (140,5 meter) i den svære og utfordrende Rukabakken. Han medgir at han er litt forslått i høyrearmen etter fallet på omlag 105 meter i Vikersund. Og at det kunne se dramatisk ut for dem som så på. Venstreskien skar ut etter landing og traff høyre fot.

– Jeg slo meg i albuen, men merket fort at det ikke var noe galt med kroppen. Sånn sett var jeg ikke bekymret for denne helgen her i Finland, sier Daniel André Tande.

Han legger til at «i et tidels sekund av fallet» fryktet han det verste.

– Det så ganske stygt fordi jeg hadde hoppet ut av skoen, bokstavelig talt. Den vred seg 180 grader rundt, sier Tande.

Programmet i Kuusamo Fredag: Hopp, stor bakke Lørdag: Kombinert, stor bakke/10 km. Langrenn, sprint (kvinner og menn). Hopp, stor bakke Søndag: Kombinert, stor bakke/10 km. Langrenn, 10 km (kvinner). 15 km (menn).

Stöckl synes Tande er rolig og bevisst, og har ganske stor selvtillit nå. Han har kommet veldig bra i gang. Og fortsetter han med sånne hopp er han blant de fem beste i helgens konkurranser, påpeker landslagstreneren.

Tande vant sesongåpningen i tyske Klingenthal i fjor.

– Det hadde vært morsomt å lage en tradisjon ut av det. Men det er mange andre gode skihoppere her. Men med to gode hopp er det muligheter, sier Daniel André Tande.

