Kamil Stoch (29) oppfylte forventningene til de polske hopp-elskerne i Adam Malysz-bakken lørdag.

Daniel-André Tande (22) hoppet seg opp fra 8. til 4. plass i rennet i det sørlige Polen.

Stoch er ekstremt populær blant hopp-frelste polakker, og han vant med hele 16,3 poengs forsprang på Stefan Kraft foran fulle tribuner, der det var stor stemning.

– Han balanserer skiene perfekt. Han er ikke for offensiv, ikke for defensiv, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen på direkten om Stoch.

– En fantastisk idrettsutøver. Og med begge beina godt plantet på jorda, til tross for at han er en superstjerne her i hjemlandet.

Daniel-André Tande hadde blant de dårligste forholdene i begge omganger, men klarte likevel å gjøre to gode hopp.

– Et godt hopp, fastslo Johan Remen Evensen etter Tandes 122,5 meter i finalen i Adam Malysz-bakken.

Andreas Stjernen var beste nordmann i 1. omgang, men fikk dårlige forhold og misset fullstendig i finalen.

– Ting kan snu seg fort, konstaterte NRK-ekspert Remen Evensen.

Stefan Kraft ble altså nummer to, mens Andreas Wellinger tok den siste pallplassen, før norske Tande.

Nest beste nordmann var Anders Fannemel på 18. plass.

Kamil Stoch leder også verdenscupen sammenlagt. Det er nytt renn i Polen søndag.

Resultater:

1. Kamil Stoch, Polen 268,0.

2. Stefan Kraft, Østerrike 251,7.

3. Andreas Wellinger, Tyskland 249,1.

4. Daniel-André Tande, Norge 247,9.

5. Domen Prevc, Slovenia 247,4.

18. Anders Fannemel, Norge 231,9.

22. Robert Johansson, Norge 226,2.

23. Andreas Stjernen, Norge 224,9.