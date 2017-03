Sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen (48), sier han kjenner igjen følelsene Bjørn Einar Romøren (35) nå sitter med etter promillekjøringen i helgen.

– Jeg tror jeg kan ta og føle litt på de følelsene Bjørn Einar kanskje sitter med nå. Jeg har vært gjennom noe lignende, uten at det er helt det samme. Det var en helt annen tidsepoke og helt andre forhold, men det er nok mye av det samme, sier Clas Brede Bråthen til VG tirsdag.

Da er det to dager siden Romøren ble vinket til side til en promillekontroll på vei til hoppbakken i Vikersund.

Promillekontrollen viste 0,6, og 35-åringen ble fratatt lappen og fraktet til Vikersund i politibil.

– Det har vært noen hektiske dager, det er ikke tvil om det. Jeg klarte å lage litt ekstra jobb for meg selv, sier Romøren til VG om de siste to døgnene.

Som markedssjef i skiforbundet har starten av uka gått med til å planlegge verdenscupavslutningen i Planica.

– Det er ingen forskjell sånn sett. Jeg har vært på jobb. Det viktigste nå er avslutningen av sesongen, så jeg jobber med å ordne fly og hotell for samarbeidspartnere som skal til Planica, sier Romøren.

– Man skuffer mange man er glad i

Som 20-åring havnet Clas Brede Bråthen i en lignende situasjon selv. Han kjørte ut i påvirket tilstand sammen med en kamerat, brakk lårbenet og en arm og ble liggende på sykehus i flere uker.

– Hva tenkte du i relasjon til din historie da dette dukket opp i helgen?

– Jeg opplevde i hvert fall at jeg satt igjen med en følelse av maktesløshet. Det gjør man fordi man skuffer mange man er glad i, og man har gjort noe som har ført det man elsker å drive med i et dårligere lys enn det man skulle ønske, sier Bråthen.

Etter at det kom frem i mediene at en i Norges skiforbund var stoppet i promillekontroll på vei til Vikersund, valgte Romøren å stå frem. Bråthen mener det ikke handlet om hva Romøren anså som best for seg selv i situasjonen.

– Det handlet om at andre ikke skulle bli satt i et mer mistenkelig lys enn de strengt tatt trengte. Det syns jeg det står voldsomt respekt av, sier sportssjefen for hopplandslaget, og legger til:

– Bjørn Einar er en veldig fint gutt som har havnet i en veldig vanskelig situasjon. Han – mer enn noen annen – skulle ønske han var foruten den, men nå er det gjort og han står rakrygget og tar støyten. Det sier mye om ham.

Veien videre for Romøren er ennå ikke avklart.

– Dette er en personalsak som følges opp internt. Vi avventer også politiets behandling av saken, sier kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund til VG.

En todelt oppgave som leder

Bjørn Einar Romøren fikk jobb som markedssjef for to og et halvt år siden, og jobber dermed tett på Bråthen i det daglige.

Sportssjefen forteller at det å håndtere Romøren-saken siden søndag har vært en tosidig oppgave.

– Det blir en salig miks av profesjonelle og menneskelige ting å forholde seg til.

– Hvordan løser du det?

– Det er ting som man må gjøre av formell karakter. Det handler om å kartlegge alle faktiske forhold. Også er det ting som handler om å forstå hvordan Bjørn Einar har det menneskelig.

– Har du pratet mye med ham de siste dagene?



– Ja, men det gjør jeg bestandig. Men det har kanskje blitt tatt en ekstra samtale på kvelden sammenlignet med det man ellers gjør, sier Bråthen.

– Jeg og Clas Brede har alltid god og nær kontakt. Han er alltid på «speed dial» hos meg, sier Romøren.

– Det er ikke noe tvil om at vi – som alle andre – helst skulle vært foruten sånne saker. Når vi nå har endt opp i det, må vi stå i det. Det er viktig å fremstå ryddig og ordentlig, men til syvende og sist er det mennesket som betyr mest, legger sportssjef Bråthen til.

Bråthen og hopplandslaget avslutter sesongen med skiflyging i Planica kommende helg.



– Når vi er ferdig der er det fulle rulle med å kartlegge hvordan neste sesong skal bli bedre enn denne har vært, avslutter Bråthen.

