Pappa Stjernen om sønnen Andreas annenplass: – Det ble veldig spesielt

TRONDHEIM (VG) Endelig en norsk hopper på seierspallen i verdenscupen. Men det var to nervøse karer fra familien Stjernen - pappa Hroar (56) og sønnen Andreas (28) - som havnet i hovedrollen i Granåsen

– Det ble veldig spesielt, sier Hroar Stjernen.

Den gamle storhopperen og tidligere direktør i Rosenborg var rennleder under Raw Air-rennet. Han fulgte ekstra godt med på oppdriften i bakken - uten at han kunne påvirke juryen - da sønnen hoppet for sin første verdenscupseier.

PALLEN: Vinner Stefan Kraft (midten) fra Østerrike, flankert av Andreas Stjernen (t.v.) som kom på annenplass og Andreas Wellinger fra Tyskland som kom på tredje i verdenscuprennet i hopp i Granåsen Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

I finalen ble Stefan Kraft for sterk. Østerrikes VM-konge med to gull i Lahti ledet med 1.3 poeng. Og han økte til 5,3 poeng etter et kjempehopp på 142,5 meter i finalen. Stjernen beholdt annenplassen fra første omgang. Han ble ifølge landslagssjef Alexander Stöckl litt for ivrig da han skulle forsøke å vinne på hjemmebane.

Siste norske vinnere i Raw Air-bakkene Holmenkollen: 1. Roar Ljøkelsøy (2004) Lillehammer: 1. Kenneth Gangnes (2015) Granåsen: 1. Anders Bardal (2014) Vikersund: 1. Johan Remen Evensen (2011)

Dermed beholder pappa Hroar familierekorden. I 1985 vant han Bischofshofen-rennet i Hoppuka. Andreas har to anneplasser og to tredjeplasser i verdenscupsammenheng. Fredag er den norske hoppturneringen Raw Air i Vikersund. Der forsøker han igjen. I fjor banket han til med 249 meter. Tredje lengst i verden.

– Andreas når meg ikke til hælene engang, sier Hroar Stjernen, og ler godt.

– Fleip til side. Andreas skal bli ekkel for de andre i Vikersund. Han er i form, og han er en djævel til å fly. Og Stefan Kraft kan bomme, sier Hroar Stjernen.

Det var første gang siden Wisla i januar at en norsk hopper sto på seierspallen. To måneder utenfor har vært tungt innrømmer Alexander Stöckl. Ti renn i verdenscupen. Og to individuelle renn i Lahti-VM.

– Endelig har vi en pallplassering. Og Stjernen er veldig nærme Kraft. Andreas har gjort en fantastisk jobb, sier Stöckl.

Andreas Stjernen var naturlig nok storfornøyd. Han ble hyllet av tusenvis av trønderen i den flotte vinterkvelden. Men han medgir overfor VG at han mer enn gjerne skulle reist hjem med seieren.

– Jeg måtte vel ha hoppet over evne for å slå Kraft. Men jeg vet at jeg har hopping inne til å vinne nå, sier Andreas Stjernen.

At han ennå ikke har klart å utligne faren plager ham åpenbart. På spørsmål om saken fra VG svarer han: – Huff, ja.

Men Hroar Stjernen har noen trøstende ord: – Andreas har tjent like mye på denne annenplassen (65.000 kr) som jeg gjorde i hele karrieren, sier Hroar Stjernen.

Resultater:

1. Stefan Kraft, Østerrike 302.0.

2. Andreas Stjernen, Norge 294,3.

3. Andreas Wellinger, Tyskland 289,6.

4. Markus Eisenbichler, Tyskland 288,7.

5. Kamil Stoch, Polen 285,1.

6. Johann Andre Forfang, Norge 281,0.