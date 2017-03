Nordmennene sjanseløse i Vikersund

VIKERSUND/OSLO (VG) Nordmennene skuffet og ingen av dem kom blant de ti beste i kvalifiseringen i Vikersundbakken fredag kveld.

Robert Johansson var bestemann som nummer 11 med Andreas Stjernen på plassen bak. Kamil Stoch vant etter et hopp på 226,5 meter.

– Det er veldig nærme. Jeg trår av bittelitt, og da blir det litt vilt og galt på kulen, sier Robert Johansson til NRK.

– Det skal ikke mye til før Robert er der, sa Johan Remen Evensen på NRK-sendingen.

Andreas Stjernen ble nummer to i Trondheim torsdag. Han var veldig skuffet over 196,5 meter i kvalifiseringen.

– Det blir altfor lavt og kort, sier Andreas Stjernen til NRK.

– Jeg kommer til å tape 50-60 poeng til de to beste. Jeg må skjerpe meg.

Trøsten for Stjernen var at Stefan Kraft ikke var stort bedre. Derimot hoppet Andreas Wellinger godt og ble nummer to bak Kamil Stoch.

Vinden gjorde at hoppingen i Vikersund ble utsatt til kvelden, og klokka 19.30 kom de endelig i gang med prøveomgangen.

– Det er et helt nytt tilløp her, derfor måtte de lete for å finne riktig fart. De begynte på ekstremt lav hastighet hos prøvehoppere, men justerte seg opp og fant riktig hastighet, sa Johan Remen Evensen på NRK-sendingen.

Hopperne var opptatt av å komme over 200 meter-streken:

– Alt under 200 meter er ikke greit. Jeg er oppgitt, sa Johann André Forfang etter å ha hoppet 196 meter.

Halvor Egner Granerud nådde 210 meter i et sterkt hopp:

– Det var deilig da det begynte å løfte på 120 meter, sa han fornøyd etterpå.

Verdensrekordholder Anders Fannemel var brukbart fornøyd med 196,5 meter.

– Jeg er dessverre ikke trygg nok til å vippe over og fly, derfor landet jeg oppi bakken, sa han i NRK-intervju.

Lørdag er det laghopping i Vikersundbakken.

Resultater:

1. Kamil Stoch, Polen 216,9.

2. Andreas Wellinger, Tyskland 214,1.

3. Domen Prevc, Slovenia 207,6.

11. Robert Johansson, Norge 183,9.

12. Andreas Stjernen, Norge 179,9.

15. Halvor Egner Granerud, Norge 176,8.

17. Johann Andre Forfang, Norge, 174,6.

21. Daniel Andre Tande, Norge 169,9.

25. Anders Fannemel, Norge 167,1.

39. Joacim Ødegaard Bjøreng, Norge 147,6.

Alle disse nordmennene er kvalifisert for søndagens renn.