Maren Lundby (22) skal konkurrere seg i form til Lahti-VM.

Hun kommer til å delta både i Slovenia neste helg og i «prøve-OL» i Sør-Korea helgen etter – før det er klart for verdensmesterskap i Lahti med jenta fra Oppland som Norges kanskje klareste medaljekandidat i hopping.

– Jeg vil gjerne ha med meg rennene i Pyeongchang med tanke på OL neste år. Om noen av konkurrentene dropper den turen, kan det kanskje være en fordel når det blir OL. Det er viktig å ha prøvd bakken, sier Maren Lundby til VG.

– Jeg er inne i en stim, og da er det like greit å hoppe alle konkurransene. Jeg ser ingen grunn til å trene masse når ting er «klart», sier den befriende friske hopperen.

MEDALJEHÅP: Maren Lundby. Foto: Reinhard Eisenbauer , AFP

– Jeg satser på å bygge selvtillit foran VM både i Slovenia og Sør-Korea.

Denne helgen ble avsluttet med pallplass i østerrikske Hinzenbach.

Maren Lundby hadde ikke vunnet før denne vinteren. Hun sa i begynnelsen av desember til VG at mulighetene var der, og siden har hun like godt vunnet tre renn. Hun holder seg stabilt i toppen i renn etter renn.

– Jeg har fortsatt en del å gå på. Jeg håper å bli bedre til Lahti, melder hun.

– Blir det noe mental trening mot VM?

– Det går mest på oppmerksomhet, å være til stedet i øyeblikket. Det er viktig i skihopping. Og visualiserer jeg før jeg hopper. Det handler om å automatisere bevegelsene, å ha det klart i hodet før jeg går ut på bommen.

– Hva er målsettingen for VM?

– Det er å ta medalje individuelt. Jeg har vist flere ganger at jeg har kapasitet til det. Det gjelder bare å jobbe godt fram til VM, slik at jeg er best mulig forberedt.

I Falun for to år siden var Maren Lundby med på det norske laget som tok en overraskende sølvmedalje i mixed-konkurransen, rett bak Tyskland.

– Den gang hoppet jeg bra i lagkonkurransen og dårlig individuelt. Vi er nok litt mer outsidere i mixed denne gang. Det er råsterke lag fra både Tyskland, Østerrike og til dels Japan. Men vi har potensial i laget hvis flere hoppere er i form.

– Men det var vel egentlig ikke så mange som hadde tro på dere i Falun heller?

– Nei, så det viser at det kan snu fort. Det er bra. Det er et kjempepotensial i laget. Det er ikke noe i veien med det!