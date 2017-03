Maren Lundby nummer tre - japansk dobbeltseier i Holmenkollen

HOLMENKOLLEN/OSLO (VG) Maren Lundby (22) avsluttet hoppsesongen med en tredjeplass i Holmenkollen.

Yuki Ito ledet etter første omgang, med Maren Lundby og verdenscupvinner Sara Takanashi jagende bak.

Etter at Takanashi tok over ledelsen etter et hopp på 126 meter, klarte ikke Lundby67 å svare.

Kolbukam-hopperen avsluttet sesongen med et hopp på 124,5 meter. Det holdt imidlertid til en klar tredjeplass.

– Jeg var farlig nære der synes jeg, men 3. er bra. Det var to ganske bra hopp, men det siste ikke like bra, sa Lundby til NRK.

Yuki Ito avsluttet hopprennet med samme lengde som Lundby. Det holdt til seier for Ito.

Silje Opseth ble nummer 23, Anna Odine Strøm nummer 28 og Anniken Mork nummer 29.

Nummer tre sammenlagt

Tredjeplassen var Lundbys tiende pallplass for sesongen.

Det er fire flere enn de seks individuelle pallplassene hun hadde å vise til i løpet av hele karrieren før årets sesong.

– Jeg hadde håpet at jeg kunne ta mange steg denne sesongen. At jeg skulle stå med fire verdenscupseire og en del pallplasser hadde jeg ikke sett for meg, sier 22-åringen.

Prestasjonene holder til en tredjeplass sammenlagt i verdenscupen.

– Det er kanskje enda større. Det viser at man har vært på nivået hele sesongen. Det har vært problemet før, så det er jeg kjempefornøyd med, avslutter Lundby.

Maren Lundby hoppet for VM-gull for drøye to uker siden, men bommet. VG fulgte moren under nervedramaet:

Nummer to etter første hopp

Lundby hoppet 129 meter i første omgang, og tok en soleklar ledelse før den japanske duoen Yuki Ito og Sara Takanashi skulle hoppe.

Ito svarte på utfordringen fra Lundby, og hoppet 130 meter. Hun tok ledelsen 4,3 poeng foran Lundby.

Verdenscupleder Takanashi landet litt lenger opp i bakken, men med et hopp på 127 meter var også hun med i tetstriden før finaleomgangen i Holmenkollen – 4,4 poeng bak Lundby på andreplass.

– Jeg tror ikke det er noen bakdel å være i angrepsposisjon, men hun (Ito) er noen poeng foran meg, konstaterte Lundby overfor NRK.

Silje Opseth var nummer 23 etter første omgang, Anna Odine Strøm var nummer 26, mens Anniken Mork var nummer 29.

Resultatliste

1. Yuki Ito 258,7 poeng

2. Sara Takanshi 251 poeng

3. Maren Lundby 250,8 poeng

4. Katharina Althaus 237 poeng

5. Jacqueline Seifriedberger 234,7 poeng

6. Ema Klinec 226,6 poeng

7. Carina Vogt 222,3 poeng

8. Chiara Hölzl 215,5 poeng

9. Svenja Würth 211 poeng

10. Yuka Seto 196,1 poeng

Øvrige norske:

23. Silje Opseth 148 poeng

27. Anna Odine Strøm 129,2 poeng

29. Anniken Mork 118,9 poeng