Lundby vurderer muligheten for 200-metershopp

HOLMENKOLLEN/OSLO (VG) Etter en tredjeplass i sesongavslutningen i Holmenkollen og i verdenscupen sammenlagt, vurderer Maren Lundby (22) å hoppe i Vikersund neste helg.

Maren Lundby avsluttet verdenscupen med sin 10. pallplass for sesongen i Holmenkollen søndag ettermiddag. 22-åringen fra Gjøvik har blitt et forbilde for sine lagkamerater og en av hoppsportens største profiler på kvinnesiden.

Nå kan Lundby også bli prøvehopper for gutta i Vikersund under Raw Air neste fredag.

– Vi har pratet om det, men vi har ikke tatt en beslutning enda. Vi har fokusert på denne dagen her. Vi får ta en prat etter hvert på hva vi gjør. Jeg har veldig lyst til å hoppe skiflyging, men jeg vet ikke om det blir nå eller senere, sier Lundby til VG.

Kan bryte 200-metersgrense

– Hva kan det bety for utviklingen din?

– Det tar nivået et steg videre. For min egen del og læring, tror jeg det er viktig. Det handler ingenting om kvinnesak eller noe i den duren. Jeg ønsker å gjøre dette her for min egen del, sier Lundby.

22-åringen må få klarsignal fra arrangøren før hun eventuelt kan nå målet sitt om å teste seg i skiflyging i Vikersund. Det vil trolig innebære at hun må forplikte seg til å være prøvehopper hele neste helg.

En slik oppgave vil være både en stor påkjenning og utfordring, men Gjøvik-jenta er uredd. Lundby forteller VG at hun tror hun kan hoppe lenger enn verdensrekorden på 200 meter hvis hun får muligheten.

– Jeg tror jeg kan hoppe over 200 meter. For min del handler dette om å få prøve skiflyging, få utfordre seg selv, lære av det og kjenne på følelsen av det råeste du kan oppleve i skihopping, sier Lundby.



– Et forbilde

Siden et prøvehopp ikke er offisielt, vil det uansett ikke være mulig å få notert seg for verdensrekord. Lagvenninne Silje Opseth (17) mener imidlertid at et hopp over 200 meter kan få stor betydning.

– Det tror jeg vil være med å bane vei for oss jenter videre, slik at vi kommer oss opp fra de små 90-metersbakkene. I fjor hadde vi kun ett renn i stor bakke. I år har vi hatt tre. Det er en bedring, men neste år håper vi på enda flere. Det trenger vi for sportens skyld. Jeg syns hun skal få lov til å hoppe i Vikersund, forteller Opseth til VG.

17-åringen, som kom på en 23. plass i Holmenkollen søndag ettermiddag, forteller at hun ser opp til fem år eldre Lundby.

– Maren betyr mye for oss alle på laget. Hun er en frontfigur som baner vei og viser at det går an å hoppe langt på ski og kjempe i toppen selv om du er en norsk skihopper. Hun er ekstremt seriøs og målrettet i det arbeidet hun legger ned gjennom hele sesongen og i ressursperioden i forkant. Hun jobber og kjemper. Det er motiverende å se. Hun er et forbilde som vi kan strekke oss etter, roser Opseth.

Det setter Lundby pris på.

– Det er hyggelig å høre, men det oppleves egentlig litt rart at hun sier det. Men jeg har hatt forbilder selv og skjønner hvordan det fungerer.

Vil bli best i verden

I Holmenkollen søndag ettermiddag ledet Yuki Ito etter første omgang, med Lundby og verdenscupvinner Sara Takanashi jagende bak. Etter at Takanashi tok over ledelsen etter et hopp på 126 meter, klarte ikke Lundby å svare.

Kolbukam-hopperen avsluttet sesongen med et hopp på 124,5 meter. Det holdt imidlertid til en klar tredjeplass. Yuki Ito avsluttet hopprennet med samme lengde som Lundby. Det holdt til seier for Ito.

Mens Opseth endte som nummer 23, ble Anna Odine Strøm nummer 28 og Anniken Mork nummer 29. Tredjeplassen var Lundbys tiende pallplass for sesongen.

Det er fire flere enn de seks individuelle pallplassene hun hadde å vise til i løpet av hele karrieren før årets sesong. Prestasjonene holder til en tredjeplass sammenlagt i verdenscupen. Det er en cup hun ønsker å vinne neste sesong.

– Jeg er nærmere enn før i alle fall. Jeg har veldig stor tro på at jeg kan ta Takanashi neste sesong. Jeg har nærmet meg for hvert år. Nå må jeg bare fortsette å ta steg. Nå vil jeg evaluere litt, prøve å tenke på litt andre ting en stund og så er jeg veldig sulten på å komme i gang med treningen igjen. Jeg har allerede mange tanker om hva jeg ønsker å gjøre, forteller Lundby.

Nummer to etter første hopp

Lundby hoppet 129 meter i første omgang, og tok en soleklar ledelse før den japanske duoen Yuki Ito og Sara Takanashi skulle hoppe.

Ito svarte på utfordringen fra Lundby, og hoppet 130 meter. Hun tok ledelsen 4,3 poeng foran Lundby.

Verdenscupleder Takanashi landet litt lenger opp i bakken, men med et hopp på 127 meter var også hun med i tetstriden før finaleomgangen i Holmenkollen – 4,4 poeng bak Lundby på annenplass.

– Jeg tror ikke det er noen bakdel å være i angrepsposisjon, men hun (Ito) er noen poeng foran meg, konstaterte Lundby overfor NRK.

Silje Opseth var nummer 23 etter første omgang, Anna Odine Strøm var nummer 26, mens Anniken Mork var nummer 29.

Resultatliste

1. Yuki Ito 258,7 poeng

2. Sara Takanashi 251 poeng

3. Maren Lundby 250,8 poeng

4. Katharina Althaus 237 poeng

5. Jacqueline Seifriedberger 234,7 poeng

6. Ema Klinec 226,6 poeng

7. Carina Vogt 222,3 poeng

8. Chiara Hölzl 215,5 poeng

9. Svenja Würth 211 poeng

10. Yuka Seto 196,1 poeng

Øvrige norske:

23. Silje Opseth 148 poeng

27. Anna Odine Strøm 129,2 poeng

29. Anniken Mork 118,9 poeng