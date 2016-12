Lillebror Prevc overlegen på Lillehammer - Tande på andre

Domen Prevc (17!) var i en egen klasse under lørdagens renn i OL-byen. Norske Daniel-André Tande (22) ble nummer to.

Hele 301,2 poeng ble det på Domen Prevc.

– Se på dette her folkens, imponerende, fastslo NRK-ekspert Anders Jacobsen etter det første av to renn på Lillehammer denne helgen.



– Vi trenger vel ikke kommentere så mye, her er det bare å se og nyte.

17-åringen leverte to solide hopp på 141,5 meter.

Tande ble andremann 10,4 poeng bak Sloveneren. Andreas Stjernen hadde to hopp på 131,5 meter, og ble nummer seks.



– Jeg får stadig bekreftelser på at hoppingen min er god nok. Det er positivt, sa Daniel-André Tande i et intervju vist på NRK etter rennet.

Tande sier også at han ser frem til morgendagen, og en ny jakt på den øverste plassen på pallen. Der er Prevc foreløpig godt vant.



– Han gjør noe rart han som vi andre ikke får til. Når jeg får til det han gjør så blir det moro, fulgte Tande opp.



Klart lengst i begge omganger

BLID: Daniel-André Tande kunne smile etter pallplass i Finland. Han har fulgt opp i samme stil etter sesongåpningen, og er Norges klart beste hopper så langt i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Domen Prevc ledet også etter første omgang, Daniel-André Tande var 10,1 poeng bak etter sitt hopp på 136 meter. Andreas Stjernen og Robert Johansson var også topp ti.



– Ti poeng er ganske mye ned til Tande, sa Jacobsen på NRK-sendingen før pausen.



Det fikk han helt rett i.



Selv om Tande fulgte opp med et godt hopp, var sloveneren så altfor god denne ettermiddagen.



Lillebror Prevc har skaffet seg et godt forsprang i verdenscupen. Og han seiler opp som favoritten til å vinne hoppuka, som begynner om drøye to uker.

Tåke og vind bakfra gjorde forholdene ustabile, og preget rennet noe.

Resultater:



1) Domen Prevc

2) Daniel-André Tande

3) Stefan Kraft

4) Kamil Stoch

5) Marciej Kot

.....

6) Andreas Stjernen

13) Robert Johansson

21) Anders Fannemel