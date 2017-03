Kraft vant Raw Air sammenlagt da Wellinger bommet på siste hopp

OSLO/VIKERSUND (VG) Alle trodde at tyske Andreas Wellinger skulle sikre sammenlagtseieren på sitt siste hopp. Men han sviktet totalt.

I stedet var det Stefan Kraft fra Østerrike som kunne juble i Vikersund, som tidenes første sammenlagtvinner av konkurransen Raw Air.

Han får også snart 60 000 euro, en halv million kroner, inn på konto.

Wellinger klarte bare å hoppe 166 meter da alt skulle avgjøres. Rett før hadde Kraft bare levert 215 meter. Etter 10 hoppkonkurranser sviktet altså de to da det gjaldt som mest.

Dermed ble Wellinger bare nummer tre sammenlagt, Kraft gikk til topps, mens polske Kamil Stoch tok 2. plassen. Polakken landet på 238,5 meter og 237 meter i sine to svev og tok sin 22. verdenscupseier, men ikke nok til å ta pokalen.

Stjernen ikke på pallen

Andreas Stjernen kjempet om tredjeplassen i Raw Air sammenlagt. Men han misbrukte muligheten i første hopp da det bare ble 227 meter og 13. plass halvveis. I andre omgang ble det bare 225 meter - og da røk tredjeplassen for Stjernen, som var tydelig skuffet.

– Alt i alt er jeg fornøyd med Raw Air. Det er noen hopp som ikke er bra nok som gjør at jeg ikke kan henge med på pallen, sa Stjernen til NRK.

Han ble nummer fire sammenlagt.

Johann André Forfang var søndagens beste nordmann. I første omgang fikk han 242,5 meter, og i finalen økte han med tre meter. Det var en halv meter over hans personlige rekord. Han fikk 428,7 poeng og ble med det beste nordmann på 4. plass (6. plass sammenlagt).

Tande røk ut

Norges beste i verdenscupen sammenlagt, Daniel-André Tande, fikk det ikke til å stemme søndag. I første omgang, og med 182 meter og 150,8 poeng klarte han ikke å få hoppe flere ganger i Vikersund denne gangen.

– Jeg var rimelig irritert etter et dårlig hopp. Det var spesielt irriterende siden jeg gjorde mitt beste hopp for uka i prøveomgangen. Da følte jeg at jeg var inne på riktig spor igjen. Jeg bommet. Det kan skje, sa Tande til NTB.

Robert Johansson ble nummer fem søndag, Anders Fannemel kom på 13. plass, Halvor Granerud fikk 21.plass, mens Joachim Ø. Bjøreng ikke tok seg videre til finalen.

