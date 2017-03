Vinden ødela finaleomgangen av skiflygingsrennet i Planica, og Stefan Kraft (23) vant sesongens siste hopprenn etter et hopp på 250 meter. Østerrikeren vant også verdenscupen sammenlagt og tok til tårene etter premieutdelingen.

Østerrikske Kraft har verdensrekorden i skiflyging med 253,5 meter, og verdenscuplederen satte punktum for en imponerende sesong med konkurransens lengste hopp da han avsluttet 1. omgang med 250 meter.

– Dette betyr så utrolig mye for meg. Det var Planica på sitt beste. Det var så gøy å fly her. En fantastisk sesong for meg, sier Kraft, mens han tørket en tåre, om sammenlagttrofeet til NRK.

Finaleomgangen ble stoppet på grunn av sterk vind etter at bare syv hoppere hadde satt utfor. Dermed ble Kraft, som også vant det individuelle rennet på fredag - kåret til vinner – 8,1 poeng foran tyske Andreas Wellinger. 44 år gamle Noriaki Kasai fra Japan ble nummer tre – 20,4 poeng bak Kraft.

Les også: Supersveveren Johansson vurderte å legge opp: – Det er uvirkelig

– Jeg synes det var helt greit. Det blåste mer og mer, og sidevind som er farlig, sa Norges landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om avlysningen.

– Det er veldig mye vind på toppen av bakken. Det er gjort for hoppernes egne sikkerhet, sa Johan Remen Evensen.

Johansson ble beste nordmann etter å ha landet på 232 meter. Det ble syvendeplass – 32,5 poeng bak Kraft.

Tande disket etter feil med hoppdress

Johann André Forfang endte på 9. plass, mens Andreas Stjernen ble nummer 13.

Daniel-André Tande, som ble vraket til gårsdagens lagkonkurranse, fikk ikke hoppe i første omgang på grunn av en feil med hoppdressen. Han slapp til i 2. omgangen – med den samme hoppdressen. Da hoppet han 224 meter.

Fra gårsdagen: Supersvev av Johansson sikret norsk lagseier: - Det er helt tullete

– Forskjellen er at jeg i første hoppet er så klar for å hoppe er at jeg er ufokusert på vei inn mot kontrollen. Da klarte jeg ikke å stå slik jeg skulle, og ble for lav. Det er første gang jeg diskes i et verdenscuprenn, og det er veldig kjedelig, forklarte Tande til NRK.



– Skrittmålet må være høyt nok. Det er det eneste som måles på toppen. Forferdelig trist, og jeg tipper Daniel synes det er flaut, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen under førsteomgangen.

Han ble for øvrig nummer tre i verdenscupen sammenlagt - bak seirende Kraft og polske Kamil Stoch. Med dagens seier vant Kraft sitt andre renn i Planica og totalt sitt åttende verdenscuprenn for sesongen. I fjor vant han kun ett individuelt.



Les også: Kraft med knusende Planica-seier - Fannemel bommet i pallkampen

Resultater fra søndagens renn:

1) Stefan Kraft, Østerrike 244,3 (250), 2) Andreas Wellinger, Tyskland 236,2 (238,5), 3) Noriaki Kasai, Japan 223,9 (239), 4) Markus Eisenbichler, Tyskland 223,2 (243), 5) Kamil Stoch, Polen 216,8 (222,5), 6) Peter Prevc, Slovenia 211,9 (229), 7) Robert Johansson, Norge 211,8 (232), 8) Jurij Tepes, Slovenia 209,9 (231,5), 9) Johann André Forfang, Norge 209,6 (225), 10) Anders Fannemel, Norge 207,9 (224).

Øvrige norske: 13) Andreas Stjernen 203,9 (224,0).

Sluttstilling verdenscupen (26 av 26 renn):

1) Kraft 1665, 2) Stoch 1524, 3) Tande 1201, 4) Wellinger 1161, 5) Maciej Kot, Polen 985, 6) Domen Prevc, Slovenia 963, 7) Michael Hayböck, Østerrike 814, 8) Eisenbichler 807, 9) P. Prevc 716, 10) Manuel Fettner, Østerrike 703.

Øvrige norske: 12) Stjernen 591, 14) Johansson 424, 26) Fannemel 213, 27) Forfang 197, 42) Halvor Egner Granerud 50, 52) Joakim Aune 23, 56) Tom Hilde 16,

Sluttstilling skiflygingscupen (5 av 5 renn):

1) Kraft 445, 2) Wellinger 333, 3) Stoch 279, 4) Kasai 230, 5) P. Prevc 196, 6) Hayböck.

De norske: 11) Tande 120, 12) Johansson 116, 14) Stjernen 99, 15) Forfang 79, 16) Fannemel 74, 37) Granerud 10.

Nasjonscupen (32 av 32 renn):

1) Polen 5833, 2) Østerrike 5586, 3) Tyskland 5513, 4) Norge 4415, 5) Slovenia 3713, 6) Japan 1555.