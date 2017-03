VIKERSUND/OSLO (VG) Robert Johansson hoppet 252 meter og verdensrekord. 33 minutter senere mistet han den: Stefan Kraft hoppet 253,5 meter!

Østerrikeren var veldig dyp, men fire av fem dommere var enige: Kraft sto i nedslaget.

– Jeg kjenner det er litt bittert at rekorden forsvant til Østerrike, sa Johan Remen Evensen på NRK-sendingen.

– Jeg kliner til. Jeg har flate, fine ski. Det er bare sayonara, sa Robert Johansson i NRK-intervjuet etter rekordhoppet sitt.

– Det er surrealistisk, sa han om det å være verdensrekordholder.

– Jeg tipper jeg må sette meg ned og roe meg litt, sa Johansson og smilte.

Etter NRK-intervju løp han rett inn i garderoben og møtte familien. Det var åpenbart at han måtte ha utløp for følelsene.

– Jeg tror faktisk det er mulig å hoppe enda lengre. Han hadde ikke så store problemer med å stå, sa Johan Remen Evensen som NRK-ekspert.

Evensen er selv tidligere verdensrekordholder i hopp.

– Dette var helt uventet, innrømmer landslagstrener Alexander Stöckl.

Ifølge Stöckl byttet Johansson til mykere ski.

NY VERDENSREKORD: Robert Johansson hoppet 252 meter i Vikersundbakken lørdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Anders Fannemel hadde den gamle verdensrekorden med 251,5 meter.

De siste verdensrekordene: 253,5: Stefan Kraft, Østerrike - 18. mars 2017. 252: Robert Johansson, Norge - 18. mars 2017. 251,5: Anders Fannemel, Norge - 15. februar 2015. 250: Peter Prevc, Slovenia - 14. februar 2015. 246,5: Johan Remen Evensen, Norge - 11. februar 2011.

– Han er en ekstremt god skiflyger. Han ligger og balanserer på grensen, sa Evensen på direkten.

Pappa Gorm – selv tidligere smører for hopplandslaget – er på plass i Vikersundbakken:

– Dette er det største siden han ble født, smilte han.

– Jeg har selv vært smører for to verdensrekorder - for Johan Remen Evensen. Men dette er mye større, sier Johansson til VG.

– Jeg har skjønt potensialet lenge, men det har vært mye skader og sykdom. Derfor er jeg forundret over han ikke har sluttet. Han har hatt kyssesyken og operert hælen og noe virus-greier...

Det er laghopping i Vikersundbakken lørdag. Norge leder foran Polen og Østerrike etter tre hoppere.

Norges første hopper var Daniel Andre Tande med 226 meter. Johann André Forfang hoppet 220 m. Andreas Stjernen som fjerdemann hoppet 227,5 meter.