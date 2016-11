Iskaldt mellom Sjøen og Stöckl: Mener talentet mangler ydmykhet

Landslagssjef Alexander Stöckl mener hopptalentet Phillip Sjøen (20) mangler ydmykhet. Bekkelaget-hopperen er ikke lenger med i landslagssjefens planer.

Stöckl uttaler seg sjelden, bortimot aldri, negativt om egne hoppere, men den tidligere landslagshopperen har åpenbart havnet i kulden.

– Hva er status for Phillip Sjøen?

– Det vet jeg ikke, rett og slett. Det siste jeg hørte, etter at han var med i første del av Sommer Grand Prix, var at han fikk litt trøbbel med ryggen og bestemte seg for å ta litt avstand. Etter det har jeg ikke hørt noe, så jeg vet ikke, svarer Stöckl først.

Lite innhold

– Er han med i dine planer i vinter?

– Nei, svarer suksesstreneren kontant.

– Føler du at Sjøen er talentet dere skuslet bort?

– Jeg synes synd på han, men jeg føler at vi, Skiforbundet, støtteapparatet og ikke minst Olympiatoppen, har gjort alt for å legge til rette for å gi ham mulighet til å utvikle seg videre. Du kan si at han er et talent, men det er han ikke som helhetlig toppidrettsutøver, er dommen fra landslagssjefen.

– Fordi?

– Han er talent på noen områder. Det er ikke nok, sier Stöckl.

– Hva mangler?

– Jeg kjenner han ikke godt nok til å si hva som mangler, men jeg føler at han som idrettsutøver i sin helhet mangler en viss ydmykhet, svarer østerrikeren, som ikke har vært redd for å slippe til unge hoppere.

– Vil du si at det ble for store ord og lite innhold?

– Ja, til en viss grad.

– Ingen kommentar

– Bryter det med det dere står for?

– Vi har respekt, ydmykhet og glede som våre grunnverdier. Det er vanskelig å si noe konkret siden jeg ikke kjenner ham godt nok som person, siden jeg ble kjent med ham først da han kom inn på det øverste nivået. Det var noen uttalelser i mediene om at han skulle vinne hoppuka og kjempe om OL-medaljer, og på det tidspunktet han sa det, så hadde han ikke et eneste verdenscuppoeng. Da synes jeg det blir store ord fra en som ikke har prestert, lyder den knallharde dommen fra Stöckl.

– Det har jeg ingen kommentar til, skriver Sjøen i en SMS til NTB når vi fremlegger svarene fra landslagssjefen.

Sjøen herjet med verdenseliten i Sommer Grand Prix i 2014, men fikk starten på vintersesongen ødelagt etter at han falt i Klingenthal. Siden har det gått opp og ned med talentet fra Fagerstrand. Han har en sjuendeplass fra Sapporo i januar 2015 som beste resultat i verdenscupen.

Sist sesong deltok Sjøen i to VC-renn. Det ble 64.-plass i Lillehammer, 58.-plass i Vikersund. I årets SGP endte Sjøen på 73.-plass i sammendraget. Så sent som i sommer sa han til NTB at han håpet å være tilbake i verdenscupen i løpet av vinteren.

