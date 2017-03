Her starter karrieren til Andreas Stjernen – i armene på utskjelt pappa

VIKERSUND (VG) Hroar Stjernens (56) dramatiske avskjed som landslagssjef i hopp ble starten på karrieren til sønnen Andreas (28).

Etter den populære annenplassen i Raw Air-rennet i Granåsen torsdag er Andreas Stjernen den nye heite hopperen fra Norge. Og nå er han endelig på plass i favorittbakken - Vikersund - hvor han snuste på verdensrekorden til Anders Fannemel (251,5 metrer) i fjor - da han landet på 249 meter (tredje lengst i verden).

– Pappa er en stor del av at jeg er blitt en ganske brukbar skihopper. Han er en god motivator. Og han har vært i samme situasjon som meg, som tidligere hopper, sier Andreas Stjernen.

Han fant ikke helt seg selv første dag i Vikersund. Med 196,5 meter i kvalifiseringen havnet han langt bak de beste med 12. plass. Aller best var Kamil Stoch.

– Jeg må se på video. Det bør være en enkel oppgave å løse til resten av helgen her i Vikersund, sier Andreas Stjernen.

Far og sønn i verdenscupen i hopp Norge: Hroar Stjernen og Andreas Stjernen Tyskland: Holger Freitag og Richard Freitag Slovenia: Miran Tepes og Jurij Tepes

Men tilbake til bildet hvor Andreas hopper inn i pappa Hroars armer utenfor familiens enebolig på Nesset i Nord-Trøndelag. Kalenderen viser 8. januar 2002. Hroar Stjernen har akkurat trukket seg som landslagssjef i hopp. Han er helt nedkjørt. Hoppuka ble et personlig helvete.

– Jeg sov ikke på en uke. Batteriet var flatt. Og da jeg stod alene på sletta i Bischofshofen, og småfrøs sammen med Arne Scheie, som sa: «Nå må jeg være kritisk Hroar, men det er ikke personlig . . . » da følte jeg meg nokså alene selv om jeg tror han liker meg, sa Stjernen til VG.

15 ÅR ETTER: Andreas Stjernen blir intervjuet av NRK etter annenplassen i Raw Air i Granåsen. Pappa Hroar er stolt tilskuer og veldig blid. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

E-posten-innboksen til den gamle storhopperen (vant Bischofshofen-rennet i 1985) var smekkfull av nedlatende kommentarer. Han mottok anonyme hatbrev, og sjikanerende SMS på mobiltelefonen. Men, det verste var at folk ringte hjem og plaget barna og kona, syntes han.

Hardkjør



Uker med tøft mentalt press fra Hopp-Norge og hardkjør i mediene satte sine spor. Han aksepterte at hoppsporten rører ved sjela til folk. Men han orket ikke mer personlig sjikane fordi noen gutter landet på kulen.

Fakta Hroar Stjernen * Vant Bischofshofen-rennet i Hoppuka i 1985 * OL-detaker i Calgary 1988 * Pappa til Andreas Stjernen. Gift. Tre barn * Tidligere daglig leder i Rosenborg. * Har vært sportssjef for hopplandslaget. Og leder av Trønderhopp. * Er daglig leder av Levanger Fotball (1. divisjon).

I møtet med VG er han tilsynelatende blid utad, men åpenbart frykelig lei inni seg. Men gnisten kommer tilbake da 13 år gamle Andreas spør faren om han kan være så snill å ta over som hans personlige trener.

Det ble et spørsmål etterfulgt av en tankefull stund han aldri kommer til å glemme. Og han bekrefter i dag - 15 år etter - at øyeblikket på mange måter ble starten på sønnens vei mot verdenstoppen. Og et nært og godt forhold mellom far og sønn på toppidrettens scene. Alltid med glimt i øyet. Nesten uansett hopplengde og stilkarakterer.

– Det ble litt annerledes for Andreas, for plutselig var faren mye hjemme. Vi startet et prosjekt i Nord-Trøndelag sammen med hopptrener Olav Rosset. Vi fikk frem en hel gjeng med guttehoppere, som var best i Norge i Hovedlandsrennet flere år på rad, sier Hroar Stjernen.

Første gang på pallen



Han forteller at Andreas var best i landet som 12-åring. Men ikke helt i toppen i ungdomsårene. Likevel fikk han delta i fire Junior-VM. Den virkelige debuten (verdenscupen) kom i 2009. For fire år siden (Oberstdorf skiflyging) kom han på seierspallen for første gang med annenplass. Totalt har han fire topp-tre-plasseringer. Men mangler seieren. Noe som også er gjenstand for vennskapelig mobbing mellom far og sønn.

Tok av i Granåsen



På spørsmål fra VG hvordan forholdet er mellom dem, svarer Hroar: – Jeg har nok vært veldig til stede uansett hvordan det har gått i hoppbakken. Det har også vært viktig for meg. Og jeg opplever at vi har et veldig ryddig forhold, sier han.

Torsdag var Hroar «veldig til stede» i Granåsen som rennleder da Andreas kjempet om seieren mot suverene Stefan Kraft. Han medgir at han koser seg akkurat nå. Og er på plass i Vikersund.

– Jeg er stolt, og synes det er kjempeartig. Men det er arbeid over langt tid som har gitt resultater, og det gleder meg å se hvor godt Andreas trives i landslaget og med trenerne, sier Hroar Stjernen.

