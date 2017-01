Her lander Tande etter seieren i Nyttårshopprennet

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Han hopper med skadet ankel, og vondt kne. Og nå kan Hoppuka bli en smertefull mental affære for Daniel-André Tande (22).

Etter den fantastiske seieren i Garmisch-Partenkirchen - den 13. seieren for Norge i historisk sammenheng - reiser Kongsberg-gutten til de avgjørende konkurransene i Innsbruck (4. januar) og Bischofshofen (6. januar) med klare ambsjoner om å vinne Hoppuka sammenlagt.

Anders Jacobsen avgjorde Hoppuka nettopp i Innsbruck for ti år siden. Men han rotet bort seieren samme sted til hjemmefavoritten Gregor Schlierenzauer tre år tilbake i tid.

SEIER´N ER VÅR: Daniel-André Tande utropes til vinner av Nyttårshopprennet. Anders Fannemel (t.v.) og Tom Hilde kaster seg over ham i ren glede. Foto: GØRAN BOHLIN , VG

Det skiller 5,8 poeng mellom Tande og ledende Kamil Stoch (Polen). Opp til annenplass (Stefan Kraft) er det det 5,0 poeng etter to renn. Anders Jacobsen mener Tande kan klare jobben fordi han har «det mentale på plass».

– Tande leverte et godt hopp, og et veldig godt hopp i Nyttårshopprennet. Til hans fordel er det at han har mer inne. Det vet han. Og det blir han også fortalt av de rundt ham. Det er selvsagt viktig at han fortsetter å hoppe godt. Men det aller viktigste er at han har det mentale på plass. Da kan han vinne sammenlagt, sier Anders Jacobsen.

Norske hoppukevinnere i Nyttårshopprennet: 1953: Asgeir Dølplads 1954: Olaf B. Bjørnstad 1963: Toralf Engan 1967: Bjørn Wirkola 1968: Bjørn Wirkola 1969: Bjørn Wirkola 1971: Ingolf Mork 1982: Roger Ruud 1994: Espen Bredesen 2004: Sigurd Pettersen 2013: Anders Jacobsen 2015: Anders Jacobsen 2017: Daniel-André Tande

Landslagstrener Alexander Stöckl snakker om å «leve som normalt». Det er ikke snakk om skjerming. Men alle som vil intervjue ham får ikke slippe til med mikrofon og spørsmål, påpeker Stöckl.

– Nå skal jeg til heksegryten i Innsbruck. Det blir ekstra trøkk. Men jeg gleder meg bare, sier Daniel-André Tande til VG.

Han følte stolthet og enorm glede da «Ja vi elsker» ble spilt på full guffe mens han sto øverst på seierspallen - og hadde slått Kamel Stock med 1,8 poeng - i den dramatiske duellen.

HOPP-MAMMA: Trude Tande Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN , VG

Mamma Trude gråt. Og Daniel-André medgir at begge brast i gledestårer da de møttes på sletta i i den gamle OL-bakken, hvor tusenvis av tyske og polske hoppfans i klart flertall forsøkte å komme innpå ham, men ble holdt unna av gjerder og uniformerte vakter.

– Det var veldig rørende. Hun gråt, og da begynte jeg også å grine. Det ble en sånn god reaksjon. Det er stort for meg at mutter´n er her når jeg vinner vedenscupens viktigste hopprenn, sier Daniel-André Tande.

Trude Tande sier til VG at hun hadde «flere støttende hender» på seg da sønnen hoppet for seier.

– Jeg bare gråt. Det er vanskelig å sette ord på dette. Helt siden han var 11 år har jeg visst at han kom til å nå svært langt innen skihoping, sier Trude Tande.

Roger Ruud, vinner i 1982, var også blant de norske supporterne.

– Det er som å vinne i Holmenkollen. Og det er den største seieren du kan vinne i Hoppuka. Kommer Tande seg helskinnet gjennom Innsbruck-rennet tror jeg det går veien, sier Roger Ruud.

Tande skulle ut som sistemann i finaleomgangen for aller første gang i et stort hopprenn. Følelsen var «helt jævlig» forklarer han. Men etterpå - da han stod igjen som vinner og hadde ordet på den internasjonale pressekonferansen - var det bare lutter glede.

– Jeg liker å få spørsmål på pressekonferanser, og mye oppmerksomhet. Det er en bekreftelse på at jeg har gjort det veldig bra. Men det er litt synd med engelsken. Den er dritdårlig, sier Tande, og gliser godt.

Han var kledd i treningsdress, lue og hettegenser. Han tok seg god tid til alle. Etter en drøy halvtime forsvant han imidlertid ut i den kalde bayerske kvelden med kurs mot hotellet i Partenkirchen. Der ventet middag og sauna. Og en rundtur på sosiale medier.

– Jeg har vel omtrent 15.500 følgere på Instagram nå, men jeg håper på 20.000 i løpet av sesongen, sier Daniel-André Tande.

Han kommer til å starte mandagen med en runde på spinningsykkel. Så venter Innsbruck. Bergiselbakken er berømt - og beryktet. I hoppkretser er den omtalt som «løvenes hule». Østerrikske hoppere har hatt for vane å prestere over evne her. De har vunnet syv av de åtte siste gangene sammenlagt. Nå kan Stefan Kraft klare det igjen.

– Jeg vet meget godt hva som venter. Men det handler om ikke å foreta seg noe som ikke er normalt. Vi følger vanlige prosesser i forbindelse med konkurranser. Men det er klart at alle som vil intervjue ham ikke kan få slippe til. Vi skal ikke gjemme han bort, men det blir begrenset tilgang, sier Alexander Stöckl.

Siden han tok over som landslagstrener etter Mika Kojonkoski foran 2012-sesongen har Norge vunnet tre ganger i Garmisch-Partenkirchen. Totalt har Norge fem pallplasser i samme tidsrom.