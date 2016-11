Her er Norges plan for å vinne Hoppuka

KUUSAMO (VG) Det er snart ti år siden en norsk hopper vant Hoppuka. Ventetiden plager landslagstrener Alexander Stöckl (42).

– Det skal skje så fort som mulig. Men jeg kan ikke garantere når, sier Alexander Stöckl.

I 2007 vant Anders Jacobsen den prestisjetunge tysk-østerrikske hoppuke som debutant. I tiden etter den triumfen har hoppere fra Stöckls hjemland Østerrike dominert voldsomt. Fra 2009 til 2015 vant de syv ganger på rad.

Hoppuka 2016/-17 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Daniel André Tandes kom på en oppløftende 2. plass i Kuusamo lørdag kveld - etter et fenomenalt hopp i finaleomgangen (hoppet seg opp fra 8. plass) - og Stöckl føler at Norge har en potensiell vinnertype i Kongsberg-hopperen.

HOPPKONGER: Tidligere hoppukevinnere samlet i regi av VG for ni år siden i Trondheim. Espen Bredesen (f.v.), Sigurd Pettersen, Toralf Engan, Ingolf Mork, Bjørn Wirkola og Anders Jacobsen. sort/hvit-bildene i bakgrunnen er av Torgeir Brandtzæg og Olaf Bjørnstad. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Skal jeg ha noen mulighet i Hoppuka må jeg fortsette i samme spor. Og være veldig nøye med alle oppgaver og detaljer, sier Daniel André Tande.

Han tror lagkameratene følger opp med langt bedre hopping temmelig kjapt. At humøret smitter er det liten tvil om. Tande hastet fra utstyrskontroll og inn i Norges garderobe i den finske vinterkvelden med blomster i hånden. Der møtte han er svært lykkelig Stöckl. Fredagens elendighet i sesongåpningen med 14. plass var ryddet unna.

– Det har vært levert mye god hopping i sommer, og under siste samling i Vikersund før vi reiste til Finland. De er bare å backe dem opp, så kommer de gode hoppene, sier Tande om lagkameratene.

– Er realistisk



Men landslagstreneren er skråsikker på at det ikke holder med ett trumfkort. Flere må finne formen til åpningsrennet i Oberstdorf 30. desember.

– Jeg er realistisk. Det betyr at vi må ha minst to utøvere som er i toppen i verdenscupen før vi reiser til Hoppuka. Vi har sett ofte, og spesielt Østerrike, har alltid hatt to utøvere som kjempet om seieren. Hvis en falt av så var det alltid en annen som tok over. Å dra på tur hvis bare Tande er i form, da blir det vanskelig å vinne Hoppuka sammenlagt, sier Stöckl.

Han medgir at han skulle hatt Kenneth Gangnes tilgjengelig. Men hopperen fra Kolbu på Toten er ute til neste år etter at han tok korsbåndet - for tredje gang i karrieren - under sommertrening i Stams.

– Gangnes var vår bestemann forrige sesong. Han kunne vært hopperen som akkurat nå hadde fulgt Tande. Men det blir litt spekulasjon siden han ikke er med, og ikke hopper igjen før på slutten av vinteren, sier Stöckl.

Han så at Johann André Forfang bommet totalt i lørdagens renn, og ikke kom til finaleomgangen (46. plass). I fjor fikk Tromsø-hopperen sitt store gjennombrudd, og vant et renn (Titisee-Neustadt).

Les også: Forfang redd for «dress-fella» - hopper med belte

– Det er stykke igjen til Hoppuka, men det er klart at mange av utøverne må jobbe med seg selv, og det tekniske. Gjennom julen vil de få individuelle treningsoppgaver for å være best mulig forberedt, sier Stöckl.

