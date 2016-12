Daniel-André Tande (22) kjempet om seieren, men klarte ikke å holde seg på beina etter et meget bra hopp. Kenneth Gangnes mener landslagssjef Alexander Stöckl må ta sin del av skylden.

Ingen norske hoppere klarte å komme seg inn på topp-10-listen i Titlisbakken i Engelberg søndag. Slovenske Domen Prevc var suveren og vant konkurransen.

– Fy faen for et hopp

Men Daniel-André Tande var svært nær seieren. Han lå på 2. plass etter første omgang. Han leverte også et knallhopp i andre omgang, hadde stor høyde, landet på 144,5 meter, men falt og mistet kontrollen da han skulle sette nedslaget.

– Fy faen for et hopp, hørte vi landslagssjef Alexander Stöckl si på TV 2s sending.

22 år gamle Tande, som holdt på å sette ny bakkerekord, var svært skuffet etter den dramatiske avslutningen.

I første omgang grep Stöckl inn, fikk flyttet planken og sørget for at Tande satte utfor fra én avsats lenger ned. Det grepet burde vært tatt også i finaleomgangen, mener skadde Kenneth Gangnes, som er ekspertkommentator for TV 2:

– Det ble kanskje avgjørende for Daniel-André, Stöckl kunne reddet seieren, sa Gangnes på sendingen.

– Jeg turde ikke å stå

– Hvis jeg hadde visst at han skulle hoppet så langt, kunne jeg gjort det. Med et godt hopp tenkte jeg at han kunne henge med. Stock hoppet veldig godt, og vi kan måles mot ham. Da tenkte jeg av avsatsen holdt. Daniel hadde litt bedre forhold over kulen, samtidig som han gjorde det beste hoppet jeg har sett av ham, sier Stöckl til TV 2.

Tande selv sier han ikke bærer noe nag til sjefens avgjørelse. Han forteller at han fikk panikk da han kom inn for landing i stor fart og høyde.

– Midt i svevet fikk jeg total panikk. Jeg trodde jeg skulle hoppe til fallgrensen. Jeg turde ikke å stå. Det kunne gått altfor langt. Da kunne jeg stått her med brukket legg i stedet for å ha litt småvondt. Det er en stor belastning for kroppen, men det går over, sier Tande til TV 2.

Bakkerekord i første omgang

Det var vinneren Domen Prevc som ledet etter første omgang. Han hoppet 144 meter, satte ny bakkerekord, og tok dermed ledelsen foran Tande, som landet på 139 meter. Tande fikk 147,7 poeng, 4,4 mindre enn Prevc før andre omgang.

Prevc hoppet som en gud også i andre omgang og vant rennet 12,1 poeng foran polske Kamil Stoch. Østerrikeren Stefan Kraft ble nummer tre.

De norske hopperne hadde en tung dag i bakken lørdag, søndag endte laget litt høyere oppe på resultatlistene og alle gikk i hvert fall til finaleomgangen. Tande ble bestemann av de norske på 11. plass med 274 poeng. Anders Fannemel fulgte på plassen bak. Andreas Stjernen ble nummer 17, mens Tom Hilde kom på 20. plass og Robert Johansson endte på 23. plass.

PS! Fjorårets sammenlagtvinner Peter Prevc kom ikke med til finaleomgangen. Han endte på en skuffende 33.plass og må jobbe med formen før hoppuka.

Verdenscup hopp menn søndag:

1) Domen Prevc, Slovenia 305,9 (144-141,5)

2) Kamil Stoch, Polen 293,8 (143,5-141,5)

3) Stefan Kraft, Østerrike 283,1 (138,5-138)

4) Manuel Fettner, Østerrike 278,4 (136-137,5)

5) Markus Eisenbichler, Tyskland 277,6 (136-136,5)

6) Michael Hayböck, Østerrike 276,7 (135-138)

7) Richard Freitag, Tyskland 275,4 (136,5-135,5)

8) Vojtech Stursa, Tsjekkia 274,7 (135-135)

9) Severin Freund, Tyskland 274,4 (138,5-138,5)

9) Piotr Zyla, Polen 274,4 (137,5-135,5).

Norske: 11) Daniel-Andre Tande 274,0 (139-144,5), 12) Anders Fannemel 272,7 (135-135), 17) Andreas Stjernen 263,0 (128-137,5), 20) Tom Hilde 260,1 (130-134), 23) Robert Johansson 255,9 (131-132).