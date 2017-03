Finaleomgangen i Planica avlyst – Kraft vant etter kjempehopp

Vinden ødela finaleomgangen av skiflygingsrennet i Planica, og Stefan Kraft (23) ble dermed vinneren av sesongens siste hopprenn etter å ha landet på 250 meter i 1. omgang. Robert Johansson (27) ble beste nordmann på 7. plass.

Østerrikske Kraft har verdensrekorden i skiflyging med 253,5 meter, og verdenscuplederen satte punktum for en imponerende sesong med konkurransens lengste hopp da han avsluttet 1. omgang med 250 meter.

Finaleomgangen ble stoppet på grunn av sterk vind etter at bare syv hoppere hadde satt utfor. Dermed ble Kraft kåret til vinner – 8,1 poeng foran tyske Andreas Wellinger. 44 år gamle Noriaki Kasai fra Japan ble nummer tre – 20,4 poeng bak Kraft.

– Jeg synes det var helt greit. Det blåste mer og mer, og sidevind som er farlig, sa Norges landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om avlysningen.

Johansson ble beste nordmann etter å ha landet på 232 meter. Det ble syvendeplass – 32,5 poeng bak Kraft.

Tande disket



Johann André Forfang endte på 9. plass, mens Andreas Stjernen ble nummer 13.

Daniel-André Tande fikk ikke hoppe i første omgang på grunn av en feil med hoppdressen. Han slapp til i 2. omgangen – med den samme hoppdressen.

– Forskjellen er at jeg i første hoppet er så klar for å hoppe er at jeg er ufokusert på vei inn mot kontrollen. Da klarte jeg ikke å stå slik jeg skulle, og ble for lav. Det er første gang jeg diskes i et verdenscuprenn, og det er veldig kjedelig, forklarte Tande til NRK.



VG kommer med mer.