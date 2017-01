Her reiser Tande på første klasse til finalen i Hoppuka

INNSBRUCK (VG) Her får Daniel-André Tande (22) luksusbil med privatsjåfør som frakter Hoppukas ferske norske stjerne til finalen i Bischofshofen.

Tande vant Innsbruck-rennet (bare én omgang). Han overtok ledelsen i Hoppuka. Og tok teten i verdenscupen sammenlagt. Men ikke tro at han er blitt nervøs av all suksessen.

Norske hoppukevinnere: Olaf Bjørnstad (1953/54) Toralf Engan (1962/63) Torgeir Brandtzæg (1964/65) Bjørn Wirkola (1966/67, 67/68 og 68/69) Ingolf Mork (1971/72) Espen Bredesen (1993/94) Sigurd Pettersen (2003/04) Anders Jacobsen (2006/07)

«Wunderbar» er mer dekkende for hvordan hoppsirkusets heteste unge Herre har det akkurat nå. Han har vunnet to renn på rad i Hoppuka. På seierspallen sto han ved siden av lagkameraten Robert Johansson – første norske dobbel i Bergiselbakken siden Torgeir Brandtzæg og Bjørn Wirkola vant i 1965 – og sang «Ja vi elsker..».

Norge fikk tre inn blant de fem beste med Andreas Stjernen på 5. plass. Det var akkurat som i 2006. Da vant Lars Bystøl. Bjørn Einar Romøren fikk 3. plass, og Roar Ljøkelsøy 5. plass.

– Det er helt fantastisk. Og resultatene kommer på riktig tid. Nå blir det spennende å se om Daniel takler presset. Men han har klart det til nå, sier Alexander Stöckl.

Tandes lange lyse luggen flagret i vinden. I hendene hadde han blomster, krystall og en magnumflaske musserende vin. Noen meter unna sto mamma Trude Tande–Daniels største supporter. Til VG forteller hun at postkassen hjemme på Kongsberg er full av «frierbrev» fra kvinner omkring i verden.

– Det er helt rått. Og det er bare kult. Men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle stå i denne situasjonen da sesongen startet. Jeg koser meg. Det flyter bra, sier Daniel-André Tande.

Hoppuka sammenlagt: 1. Daniel-André Tande, Norge 710,3 2. Kamil Stoch, Polen 708,6 3. Stefan Kraft, Østerrike 693,7

– Du koser deg. Men kommer ikke nervene nå foran avslutningsrennet i Bischofshofen?

– Nei da. Fordi jeg føler at jeg hopper best av alle her. Selv om jeg bommer i enkelte hopp, så er jeg helt i toppen, sier Tande.

Han snakker med norske journalister i heisen i Bergiselbakken. Han ber om det slik. Etter premieutdeling og en serie TV-intervjuer er han kald. På toppen av kanskje verdens flotteste hoppbakke ventet en Audi Q7.

– Det er viktig at han fikk egen bil. Og han kommer seg raskest mulig til Bischofshofen. Det er ikke så mange timene (kvalik torsdag) før han skal hoppe igjen, sier Alexander Stöckl.

Bak rattet sitter en kvinnelig sjåfør. Hun skal frakte ham til pressekonferanse i sentrum av den gamle OL-byen. Derfra går ferden østover i Østerrike – fire timer unna. I bilen har han selskap av sensasjonshopper Robert Johansson–annenmann i rennet–og sportssjef Clas Brede Bråthen.

På spørsmål fra VG om hva han frykter som kan ødelegge superformen i timene som er igjen til Hoppuka skal avgjøres fredag kveld svarer han:–Jeg pleier å si at jeg blir ikke syk fordi jeg er alltid syk. Jeg hadde svineinfluensa for noen år siden, og etter det blir jeg lett syk. Derfor passer jeg ekstra godt på nå.

Han stilte på pressekonferansen i lue, opptrukken hettegenser og ullbuff i halsen. Han medgir at bekledningen er for å holde seg varm. Og unngå sykdom nå som han nærmer seg kjempesjansen til å vinne Hoppuka–ti år etter at Anders Jacobsen klarte det som siste nordmann.

Rivalene Kamil Stoch (bare 1,7 poeng bak Tande) og Stefan Kraft reiser til Bischofshofen med langt vanskeligere utgangspunkt. Stoch er skadet etter fallet i prøveomgangen i Bergisel. Kraft har fått omgangssyke.

– Det er synd for Stoch. Jeg så fallet hans, og så på ham på ham i heisen opp at han hadde vondt. Men vi snakket ikke sammen. Forhåpentligvis blir han frisk og i form til Bischofshofen. Det er i hvert fall det jeg håper på, sier Tande.

Han påpeker at taktikken er å kjøre på videre. Ikke endre på noe.



– Jeg kan ikke fokusere på sluttresultat. Nå må jeg beholde angrepsviljen. Og akkurat nå har jeg bare en ubeskrivelig god følelse inni meg. Det er veldig betryggende; glede og avslappet. Sånn er følelsen, sier Tande.

Han fikk litt dårlig feeling etter «take off» i vinden i Bergiselbakken. Venstre hoppski fikk «heng» forklarer han. Men han priser seg lykkelig for at det var god nok energi i hoppet til at han kom ned mot overgangen og ble løftet til oppdriften og 128,5 meter. Dagens lengste – og beste.

Verdenscup hopp i Bergiselbakken (HS130), Innsbruck onsdag, 3. renn i den tysk-østerrikske hoppuka:

1) Daniel-André Tande, Norge 125,7 (128,5), 2) Robert Johansson, Norge 123,1 (133), 3) Jevgenij Klimov, Russland 119,1 (127), 4) Kamil Stoch, Polen 117,4 (120,5), 5) Andreas Stjernen, Norge 117,1 (122,5), 6) Maciej Kot, Polen 117,0 (121), 7) Manuel Fettner, Østerrike 116,7 (120), 7) Piotr Zyla, Polen 116,7 (121), 9) Sebastian Colloredo, Italia 114,4 (122,5), 10) Noriaki Kasai, Japan 114,3 (125,5).

Øvrige norske: 34) Halvor Egner Granerud 90,0 (108,5), 43) Anders Fannemel 84,3 (102). Tom Hilde kvalifiserte ikke til rennet.

Hoppuka (3 av 4 renn):

1) Tande 710,3, 2) Stoch 708,6, 3) Stefan Kraft, Østerrike 693,7, 4) Zyla 686,7, 5) Fettner 671,1, 6) Markus Eisenbichler 669,0, 7) Kot 665,5, 8) Stephan Leyhe, Tysland 651,2, 9) Peter Prevc, Slovenia 648,0, 10) Klimov 647,7.

Øvrige norske: 12) Stjernen 641,6, 22) Fannemel 577,6, 30) Johansson 467,4, 32) Granerud 437,4, 43) Hilde 229,4.

Verdenscupen (10 av 27 renn):

1) Tande 632, 2) Domen Prevc, Slovenia 596, 3) Stoch 533, 4) Kraft 504, 5) Kot 383, 6) Fettner 364, 7) Eisenbichler 361, 8) Michael Hayböck, Østerrike 329, 9) Severin Freund, Tyskland 309, 10) Andreas Kofler, Østerrike 252.

Øvrige norske (topp 30): 11) Stjernen 223, 22) Johansson 113, 26) Fannemel 77.