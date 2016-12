Gul hoppdress er kult for Tande

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Utrolig, men faktisk helt sant: Daniel-André Tande (22) hopper lengst når stoffet i dressen er gult.

Gul front og sølv rygg. Det er kombinasjonen som Kongsberg-hopperen har tatt Hoppuka med så langt. Og det er i dette antrekket han skal forsøke å vinne Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen søndag - etter den litt skuffende 4.-plassen i åpningsrennet fredag.

Han var lengst i kvalifiseringen (139 meter) og i finaleomgangen (138,5 meter) i Oberstdorf. I dag hoppet han solide treningshopp. Men klarte bare 8. plass i kvalifiseringen med 135 meter.

Romkameraten Andreas Stjernen ble nest beste nordmann med 11. plass (133,5 meter). Vant gjorde tyske Markus Eisenbichler. Han banket til med 138 meter,

Hoppuka 2016/-17 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Les også: Tande hopper med skadet ankel

– Det er gult og sølv som jeg føler flyr best. Du kan godt si at gult er kult for meg. Andre fargekombinasjoner som turkis og bronse – som jeg bruker under treningshopping – gir ikke de samme lengdene. Ikke spør meg hvorfor det er sånn, for det er jo litt rart, sier Daniel-André Tande.

– Tror du de som ser deg på TV fra Hoppuka synes det er rart at du hopper lengere i gul dress enn turkis dress?

– Ja, det tror jeg. Men sånn er det bare. Hadde Stefan Kraft (leder Hoppuka) prøvd seg med mine farger, er det ikke sikkert han hadde hoppet like langt, sier Tande.

Men hopplandslagets skredder Andreas Vilberg – selv tidligere Hoppuke-deltager – forteller til VG hvorfor det er nettopp slik. At noen farger «flyr» og andre farger «faller» i hopp.

Artikkelen fortsetter under bildet

GUL & KUL: Daniel-André Tande i svevet i Garmisch-Partenkirchen i den gule favorittdressen. Foto: GØRAN BOHLIN , VG

– Det er litt mer motstand i det gule stoffet. Daniel trenger et lite løft ut av hoppkanten, som han får med det gule stoffet. Anders Fannemel derimot vil ha en «raskere dress», og liker å komme seg fortere «over skiene» enn Tande. Derfor hopper han med rød dress, sier Andreas Vilberg.

Han påpeker at valg av farger ikke har noe med følelser og mote å gjøre. Det er testet ut i vindtunneler. Og det forskes på området. Stoffene produseres i Tyskland og Sveits.

Husker du: Da Jacobsen vant Nyttårshopprennet som «jagerpilot»

– Det handler litt om selvtillit og følelser også. Men vi har beviser på hva som flyr best for den enkelte utøveren. Tande har hoppet i fargene til Kenneth Gangnes, som er blått og brunt, og da slo han av ti meter, sier Vilberg.

Sjekk denne: Derfor hoppet Fannemel til verdensrekord i rød dress

Ifølge landslagstrener Alexander Stöckl ligger en hel del vitenskap bak når verdens beste og tøffeste skihopperne kaster seg ut i kampen om seieren i Hoppuka. Ikke bare bare hva dress angår. Men også ski, sko og bindinger.



Han forklarer at en mørk dress er «tregere» i luften enn en lys dress. En hvit dress gir normalt bedre fart i siste flyfasen. Sort stoff har imidlertid egenskaper som gjør at den «løfter» bedre over kulen.

VG+ Stöckls hjerte banker for Norge



Kvalifisering til verdenscup hopp menn i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland lørdag (HS140):

1) Markus Eisenbichler, Tyskland 141,8 (138), 2) Stefan Kraft, Østerrike 139,9 (138), 3) Manuel Fettner, Østerrike 138,4 (139), 4) Domen Prevc, Slovenia 135,8 (137,5), 5) Maciej Kot, Polen 135,2 (134), 6) Piotr Zyla, Polen 134,8 (136), 7) Michael Hayböck, Østerrike 134,1 (135), 8) Daniel André Tande, Norge 133,6 (135), 9) Stephan Leyhe, Tyskland 133,4 (134,5), 10) Peter Prevc, Slovenia 131,8 (133,5).

Øvrige norske: 11) Andreas Stjernen 129,9 (133,5), 26) Robert Johansson 118,0 (127,5), 33) Anders Fannemel 115,1 (127), 43) Tom Hilde 109,3 (123), 44) Halvor Egner Granerud 108,7 (124).

Alle de seks norske er kvalifisert for søndagens renn. Det er 2. renn i den tysk-østerrikske hoppuka.