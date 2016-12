Gamle hoppkonger om den «umulige» Hoppuka

OBERSTDORF (VG) Den henger høyere enn OL- og VM-gull for mange. Gamle hoppkonger forklarer hvorfor det er så vanskelig å vinne sammenlagtseieren i Hoppuka.

I kveld braker det løs i Oberstdorf. For 65. gang i den tysk-østerrikske hoppukes historie. Fire bakker – åtte hopp – og garantert dramatikk. Med et norsk håp – Daniel-André Tande – som en av forhåndsfavorittene etter tordagens seier i kvalifiseringen.

Hoppuka 2016/-17 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

– Du må være i form. Ting må gå på autopilot. Og du må være vant til å vinne. Kommer du til Hoppuka for å «hoppe deg i form» er du sjanseløs, sier Anders Jacobsen.

NYTTÅRSJUBEL: Anders Jacobsen vant er siste norske sammenlagtvinner i Hoppuka. Her jubler han etter seieren i Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen for to år siden. Foto: Gøran Bohlin , VG

Han vant som siste nordmann for ti år siden. Den første var Olaf Bjørnstad i 1953. Den norske rekorden har legenden Bjørn Wirkola med tre triumfer på rad på 60-tallet. Men Jacobsen som nå jobber som hoppekspert i NRK tror hoppnasjonen Norge må vente en stund til før vi har en vinner på toppen av podiet etter avslutningsrennet i Bischofshofen.

– Jeg tror ikke vi har vinneren denne gangen. Det er mange med stort potensial i det norske laget. Men skal du vinne må du ha «hodet på plass». Min favoritt er Michael Hayböck. Han har en fantastisk formkurve, og når han er der, bruker det å vare en måneds tid, sier Jacobsen.

I sin karriere vant han i enkeltrenn i Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen (to ganger) og Innsbruck. Han peker på en rekke ting som må klaffe for å lykkes i det som betegnes som verdens tøffeste hoppkonkurranse.

– Det er fire helt forskjellige bakker. Det er langt mer stress, mas og presse til stede enn ellers i verdenscupen. Og det er fire konkurranser i løpet av kort tidsperiode, sier Anders Jacobsen.

Andreas Goldberger ble en nasjonalhelt etter at han vant Hoppuka to ganger (1093 og 1995). Med sitt gutteaktige ansikt og utadvendte oppførsel gikk han rett hjem i Østerrike.

– Skal du vinne Hoppuka må du ha åtte gode hopp. Det holder ikke med ett dårlig, for da er du ute av kampen, sier Andreas Goldberger.

Han jobber som er ekspertkommentator for ORF og alle sendinger fra Hoppuka på den østerrikske statskanalen innledes med at «Goldi» setter utfor som prøvehopper med hjelmkamera. Han har akkurat hoppet i solskinnet i Oberstdorf når han møter VG med et bredt glis.

– Jeg venter på at Tande skal få til de gode hoppene i konkurransene. Nå han gjort noen av sine beste på trening og kvalifisering. Klarer han det i renn, så er han en sterk kandidat til å vinne sammenlagt. En annen fordel er at han hverken kommer fra Østerrike og Tyskland. Presset blir ikke så stort da, sier Goldberger.

– Hvordan taklet du presset da du vant?

– Forventningene gjorde meg alltid sterkere. Jeg kunne kose meg med atmosfæren, og tok det positiv. Men når du er siste hopper på toppen i finaleomgangen i Bischofshofen, da bør du ikke begynne å tenke på hva som kan skje. Klarer du å takle forventningene, så gjør du deg en viktig erfaring som skihopper, sier Goldberger.

Han rangerer sammenlagtseier i verdenscupen øverst. Så følger seier i Hoppuka for ham.

– Du trenger en drøy uke i toppform for å vinne Hoppuka. Triumfene endret livet mitt. Og jeg fikk så mange invitasjoner til fester at jeg kunne feiret i et helt år etterpå, sier Andreas Goldberger.

Sven Hannawald holder Daniel-André Tande som favoritt sammen med sloveneren Domen Prevc (verdenscupleder). Det tyske hopp-ikonet er den eneste som har klart en «quattro» i hoppukesammenheng. For 15 år siden vant han i samtlige fire bakker.

STJERNEMØTE: Daniel-André Tande (t.v.) er en av favorittene i årets utgave av Hoppuka. Både Martin Schmitt (midten) og Sven Hannawald holder nordmannen som en av favorittene. Foto: Gøran Bohlin , VG

På spørsmål fra VG hvorfor det er så vanskelig å klare nettopp dét sier Hannawald: – Det er fire ulike bakker. Og hvis du er på gang til å vinne vil du oppleve et enormt mediefokus, og et press du ikke har muligheter til å håndtere. Hoppuka kan ikke sammenlignes med OL eller VM. Det er en konkurranse, og vinner du, så er det ofte forbundet med flaks. I Hoppuka må du holde det gående på toppnivå i ti dager, og du kan ikke kontrollere omgivelsene.

– Hvem tror du kan bli neste hopper som vinner alle fire renn i samme Hoppuke?

– Jeg vet ikke. Det er ikke noe du kan trene deg til å klare. Du må leve et liv inni deg selv hvis du skal lykkes. Det er min erfaring, sier Sven Hannawald.

