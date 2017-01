Forvandlingen som gjorde Tande til stjernehopper

BISCHOFSHOFEN (VG) For ett år siden endte Daniel-André Tande (22) på 24. plass i Hoppuka. I kveld kan han vinne. Alexander Stöckl (43) forklarer den utrolige forvandlingen.

Hopplandslagets suksesstrener møter VG rett under trenertribunen i Bischofshofen. Han snakker med lav stemme. Det blåser og snøen laver ned. Et virus har herjet med stemmebåndene hans under hele Hoppuka.

Hoppuka sammenlagt: 1. Daniel-André Tande, Norge 710,3 2. Kamil Stoch, Polen 708,6 3. Stefan Kraft, Østerrike 693,7

– Selvfølgelig er dette svært overraskende. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli slik at vi står her nå med nummer én i verden, sier Alexander Stöckl.

Hvorfor Tande har tatt steget helt opp i verdenstoppen – hvor han leder Hoppuka etter seier i Nyttårshopprennet og Innsbruck – og topper verdenscupen sammenlagt – er det flere årsaker til.

Stöckl lister opp tre hovedpoenger som begrunnelse for den eventyrlige suksessen.



* Nøyaktighet

– Han er langt mer nøyaktig i treningsprosessen enn før, sier Alexander Stöckl.

* Offensivitet

– Jeg synes Tande er mye mer offensiv til å prøve nye ting. Han jobber mer og bedre med utstyr og hoppteknikk. Og han søker til ytterpunkter. Det går ikke å være konservativ og bevege seg på den sikre siden hvis du skal vinne i hopp, forklarer Stöckl.

* Forbedret mental styrke

– Han er blitt langt sterke psykisk. Han har funnet opp egne «verktøy», med egne øvelser. Han har trent mye mentalt, sier Stöckl.

MENTAL TRENING: Daniel-André Tande tar en hvil mens han venter på pressekonferansen etter seieren i Innsbruck. T.v. Robert Johansson som ble nummer to i samme konkurranse. Foto: Gøran Bohlin , VG

Omtrent samtidig som Tande returnerte til Kongsberg etter en skuffende 24. plass i Hoppuka for et år siden ble Stöckl kåret til årets trener på Idrettsgallaen. 2015 var et eventyrlig år for norsk hoppsport. Det ble medaljer i fire av fem øvelser i Falun-VM. Rune Velta fikk gull i normalbakken, og Norge vant lagkonkurransen. Anders Fannemel fløy til verdensrekord i Vikersund med 251,5 meter.

Men i juni 2016 var det krise. Kenneth Gangnes – forrige sesongs beste norske (tredjeplass i verdenscupen) – gikk i bakken med den tredje korsbåndsskaden i karrieren under trening på plast i østerrikske Stams.

I tillegg gikk Tande skadet. Suksess i Hoppuka virket ganske fjernt. Eller rettere sagt; det var ingen som tenkte tanken engang bekrefter Stöckl.

– På det tidspunktet tenkte jeg ikke på Hoppuka i det hele tatt. Med Gangnes, vår beste fra i fjor ute, tenkte jeg bare: «nå har vi de utøverne vi har, og da prøver vi å forbedre dem..».

Etter hvert skjønte han at Tande vil skride frem som en ny nummer én. Det var klare tendenser før jul. Fantomhoppet i Engelberg var så bra at Stöckl lirte av seg bannskap direkte på TV 2. Kongsberg-gutten hoppet nesten til flat mark. Og fikk sjokk av hvordan han fløy som et jagerfly i den sveitsiske alpebyen.

Stöckl understreker at suksessen ikke handler om ham alene. Han påpeker at det er laget – og et innarbeidet system – som er drivhjulet.

På spørsmål fra VG hvordan han klarer å trylle frem den ene topphopperen etter den andre svarer han omtrent like kjapt som Tandes «take off» på hoppkanten i Bischofshofen.

DAGENS DOBBEL: Daniel-André Tande og Robert Johansson (t.v.) øverst på seierspallen etter rennet i Innsbruck med premier. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Jeg er ingen tryllekunstner. Bare husk på at det er mange som står bak denne suksessen. Vi har et fantastisk trenerteam. Og vi har fantastisk mange flink folk rundt i Norge som jobber for at vi skal bli bedre. Det er grunnen til at vi har flere utøvere som kommer seg til toppen, sier Stöckl.

Han har stor tro på at Tande vinner sammenlagt fordi det hopptekniske og mentale er på plass. Han understreker at Kongsberg-hopperen er akkurat den samme nå som da «Vierschanzentournee» startet for ni dager siden. Det er en indikasjon på at han har kontroll, ifølge Stöckl.

– Men jeg tror Daniel må hoppe rundt 140 meter to ganger, og sette nedslag, hvis han skal være sikker på sammenlagtseieren, sier Alexander Stöckl.

Det skiller bare 1,7 poeng mellom Tande og Kamil Stoch. Polakken sliter med vond skulder og hofte etter fall i Innsbruck. På trening i Bischofshofen (største bakken i Hoppuka) gikk det fra vondt til verre. Han skadet kneet etter et hopp på 141 meter. Derfor droppet han kvalifiseringen.

Stoch sier til ORF at han biter tennene sammen og hopper avslutningsrennet. Den polske landslagslegen Aleksander Winiarski bekrefter overfor VG at Stoch (to OL-gull i Sotsji) får fysikalsk behandling frem mot rennstart.

Tande sier følgende om duellen: – Han (Stoch) hopper fortsatt godt på ski. Jeg har selv et kne som skrangler. Jeg tror det blir en hard duell.

Til tyske ARD-Radio svarer Tande slik på spørsmål om hva drømmen i Bischofshofen er: – Drømmen er å hoppe to hopp på 150 meter, for da vinner jeg Hoppuka.

Tyske Andreas Wellinger var på god vei i kvalifiseringen med 144,5 meter. Det er bakkerekord.