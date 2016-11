Derfor hoppet Ljøkelsøy på jobben som tysk landslagstrener

KUUSAMO (VG) Han er en av hopphistoriens beste skiflygere med fire VM-gull. Nå har Tyskland hentet Roar Ljøkelsøy (40) inn i trenerteamet.

– Spennende, lærerikt og utfordrende, sier Roar Ljøkelsøy.

Han snakker med VG på sletta i Kuusamo etter verdenscupdebuten som trener. Tyskernes stjerne Severin Freund har åpnet sesongen med annenplass. Ljøkelsøy smiler tilfreds med sponsorlue og grønn jakke med «Deutschland» trykket på ryggen.

Han har gått til «fienden». Det er Tyskland, Østerrike og Slovenia som er Norges verste konkurrenter i hoppbakken. Men han kunne ikke si nei til stillingen som assistent da sjefstrener Werner Schuster kontaktet ham i våres.

– Det kom overraskende at Schuster ringte. Foreløpig har jeg skrevet ettårskontrakt. Men hadde ikke norsk hoppsport vært på tur oppover, så tror jeg ikke det hadde vært aktuelt, sier Ljøkelsøy.

Etter seks år som trener i Trønderhopp, og nær kontakt med flere av de suksessrike norske landslagshopperne i Granåsen-miljøet, ønsket han seg nye utfordringer. I Tyskland forventer man at mannen fra Orkdal - som vant fire VM-gull i skiflyging (2004 og 2006) - skal lære dem skiflygningstriksene. Det legger heller ikke Schuster skjul på.

– Vi har vært litt bakpå i skiflyging. Roar kan dette faget. Jeg følte at han ville være rett mann i forhold til utstyr og teknikk. Han er en person som våre etablerte hoppere som Severin Freund og Richard Freitag lytter til, og henter inspirasjon fra, sier Werner Schuster.

GULL-BRØL: Roar Ljøkelsøy skriker ut et seiersbrøl når han vinner VM-gull i skiflyging i Kulm i 2006. Foto: Fredrik Solstad , VG

Schuster er nær venn av Norges landslagstrener Alexander Stöckl. Østerrikeren er mannen bak hoppsportens superstjerne Gregor Schilerenzauer. En stund trente han også sveitseren Simon Ammann (fire OL-gull). De siste årene har han gjort underverker med det tyske laget. I Sotsji-OL vant de gull i laghopping.

På spørsmål fra VG om Tyskland bevisst henter en med innsikt for å ta ut hemmeligheter fra Norge svarer Schuster:

– Kampen mot Norge er ikke hovedintensjonen. Dette er ikke som om Bayern München kjøpere spillere fra Borussia Dortmund for å gjøre laget deres svakere. Men vi ønsket oss en kreativ ekspert. Derfor valgte vi Ljøkelsøy.

Sportssjef for det norske hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, mener det er opplagt at tyskerne er ute etter nyttig informasjon om den norske hoppsuksessen. Ljøkelsøy var en viktig del av den under forrige norske landslagstrener Mika Kojonkoski (2002 til 2011).

– Det er åpenbart at de vil melke oss for informasjon. Men det er ikke noe vi frykter. Vi ser heller på det som at vi driver med noe smart. Det er en annerkjennelse for oss at de henter Ljøkelsøy, sier Clas Brede Bråthen.

