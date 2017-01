Tande tar på seg all skyld: – Situasjonen ble for stor for meg

Daniel-André Tande (22) har funnet årsaken til fiaskoen i hoppukeavslutningen. Menneskelig svikt kostet ham trolig seieren i hoppuka.

– Jeg er sikker på at jeg presterte å slå inn klipset skjevt, og fikk det bare halvveis inn, sier Tande til NTB lørdag formiddag.

– Jeg fikk det ikke ordentlig med meg på toppen. Det er veldig synd at det skjer, spesielt i hoppukefinalen. Men det var en krevende situasjon, som jeg aldri har vært i og som dessverre ble for stor for meg, innrømmer Tande.

Måtte ta igjen 2,8 poeng



SKUFFET: Daniel-André Tande forstår at alt håp om sammenlagtseier i hoppuka er ute. Foto: Gøran Bohlin , VG

Tande var i en høydramatisk avslutning på hoppuka i går. Han lå som nummer to i hoppuke-sammendraget før det aller siste hoppet i Bischofshofen-konkurransen i går kveld. Han var nødt til å ta igjen lederen Kamil Stoch med 2,8 poeng.

Da han satte ned bakken var norske nerver i helspenn. Men svevet ble et antiklimaks. I stedet for at Tande jaget ned bakken, slet han allerede like etter at han forlot hoppkanten.

Til slutt landet han på 117 meter. Skuffelsen var et faktum. Poengsummen holdt til en 26. plass i det avsluttende hoppuke-rennet. I sammendraget bare til en tredjeplass, bak Stoch og Piotr Zyla.

Tande i går: Fulgte alle rutiner



Overfor VG uttalte 22-åringen i går at «han ikke visste hva som hadde skjedd», ville heller ikke ta på seg all skyld for at utstyret sviktet, og bedyret at han fulgte alle rutiner.

Det eneste det norske hoppteamet var enige om var at bindingsklipsen som er montert fast på et stag i hoppskoen ikke virket som den skulle da Tande befant seg i luften. Dagen etter nedturen er imidlertid tonen en annen fra Kongsberg-hopperen.

– Jeg har lært at jeg ikke var så skjerpet som jeg skulle. Det irriterer meg egentlig ikke. Jeg er ferdig med det som skjedde i går, sier Tande lørdag.

Servicemannen var «deprimert»



Landslagets servicemann, Thomas Hörl, sa til VG etter rennet at Tandes bindinger og hoppsko var grundig sjekket før han gikk til topps for å hoppe finalen i Hoppuka.

Kort tid etter at han stupte ut av hoppet – for å vinne verdens tøffeste hoppkonkurranse – ble Tande berget av en sikkerhetsstropp. De aller fleste var enige om at det kunne gått skikkelig ille.

Landslagssjef Alexander Stöckl sier Hörl var deprimert etter flausehoppet. Han skal ha tatt på seg skylden. Etter en natt og på vei hjem sier Tande at han var den ansvarlige for at han ikke var nærmere å true Kamil Stoch og fritar den høyt verdsatte Hörl fra all skyld.

– Jeg vil ikke at han skal føle skyld. Han gjør en utrolig viktig og solid jobb, sier Tande til NTB.