Tande om rivalen: – Han er morsom

Daniel André Tande (22) og Kamil Stoch (29) har flere ting til felles: Begge er i verdenstoppen i hopp. Og begge heier på Liverpool.

Etter at blomsterseremonien var unnagjort i Wisla søndag pratet ikke de to konkurrentene om lange hopp og stilkarakter, men om kampen mellom Manchester United og Liverpool.

– Både jeg og Stoch er Liverpool-supportere, så vi fikk pratet om kampen, sa Tande til VG etter søndagens konkurranse.

Og det så lenge lyst ut for Tande og Stoch, men i den andre omgangen reddet Zlatan Ibrahimovic reddet ett poeng for Manchester United.

I hoppbakken i Polen tok Stoch sin tredje verdenscupseier på rad.

Selv om de er rivaler har 22-åringen bare positive ord å si om den polske konkurrenten.

– Han er en veldig hyggelig fyr. Han er morsom å snakke med. I hoppsirkuset er vi som en stor familie, vi unner hverandre suksess, fortsetter nordmannen – som søndag tok sin fjerde 2. plass og sjette pallplass for sesongen.

– Får ikke gjort noe med ham



Tande lå på 5. plass etter den første omgangen, men hoppet lengst av samtlige med 134,5 meter i finaleomgangen under tunge forhold. Det holdt til en 2. plass, 1,2 poeng bak Stoch.

– Personlig føler jeg at hoppinga er på et bra nivå. I annethoppet er det motvind over kulen, men stille nede i bakken, og da blir det tungt. Men jeg fikk satt et nedslag etter beste evne, fortsatte 22-åringen.

Selv om den polske yndlingen hoppet 6,5 meter kortere enn Tande, tok Stoch sin femte verdenscupseier på hjemmebane i Polen. Det gjør at han nå har flere verdenscupseire i hjemlandet enn legenden Adam Malysz.

– Han hopper fortsatt like bra. Jeg får ikke gjort noe med ham, det eneste jeg kan gjøre noe med er meg selv. Jeg trenger to gode hopp i en konkurranse. Da kan jeg slå ham, sier Kongsberg-hopperen.

– Stoch er sterk, men Daniel er i stand til å slå ham. Han er ikke langt bak og har stort potensial men det handler om å få det ut hver gang, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

POLSKE LEGENDER: Kamil Stoch har nå vunnet fem verdenscupseire i Polen. Adam Malysz (til høyre) ga seg på fire. Foto: Matthias Schrader , AP

Stresser ikke

VM i hopp starter 25. februar i Lahti. Det stresser ikke Tande nevneverdig.

– Jeg gleder meg veldig til VM. Jeg har satt meg noen hårete mål der. Jeg har lyst til å vinne storbakkerennet, sa Tande til VG på Idrettsgallaen.

2. mars går rennet i Lahti der Norge hverken hadde suksess under VM i 2001, 1989 eller 1978.

– Men jeg tenker ikke så mye over VM nå, foreløpig fokuserer jeg på det neste som skal skje, nemlig rennet i Zakopane til helgen. Jeg føler meg i rute, nå hopper jeg stabilt bra på ski. Det er en god følelse, fortsetter hopperen.

I verdenscupen ligger han 66 poeng bak Kamil Stoch. Heller ikke det plager 22-åringen.

– Jeg tenker heller ikke så mye over det. Jeg får prøve å spise opp avstanden litt og litt. Det var en periode hvor Domen Prevc lå 300 poeng foran og han er bak meg nå, så det er bare å forsette å hoppe godt på ski.

God norsk laginnsats

Det var flere lyspunkter under søndagens hopprenn i Wisla. Blant de ti beste fant vi hele tre nordmenn – Tande på 2. plass, Johann André Forfang ble nummer syv, mens Robert Johansson kom på 9. plass.

– Det har vært litt tungt å bare ha en mann å stole på, men nå har vi flere kort å spille på. Jobben som har blitt gjort i det siste har vært bra, sa NRK-kommentator Johan Remen Evensen etter finaleomgangen.

– Det er flere som melder seg på, og det er veldig morsomt for det norske laget, fortsatte den tidligere hopperen.

Det var Bråthen enig i.

– Det blir bedre og bedre, og i dag er jeg veldig fornøyd med laginnsatsen. Gruppen jobber bra sammen og vi er oppe på nivå nå, sier sportssjefen til VG.

