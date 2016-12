Scheie tror hoppuke-suksess henger i en tynn tråd allerede

OBERSTDORF/OSLO (VG) Daniel-André Tande (22) var ikke i nærheten av de aller beste hopperne i 1. omgangen av Oberstdorf-rennet.

22-åringen må sies å være Norges store håp etter at han var best av samtlige i kvalifiseringen torsdag. Han hadde da heller ingen problemer med å slå franske Ronan Lamy Chappuis enkelt i sin hoppduell, da Tande plantet skiene på 130,5 meter.

– Blir vanskelig å vinne hoppuka



Men opp til de virkelig store kanonene er det nå en lang vei før finaleomgangen begynner klokken 17.50.

Tande er totalt sett nummer ni i rennet – 14,8 poeng bak lederen Stefan Kraft – før 2. omgangen. Det skal hoppes fire konkurranser totalt og nå gjenstår syv omganger. Allerede nå mener NRKs tidligere hoppkommentator, Arne Scheie, at en totalseieren blir vanskelig.



– Tande kan fortsatt gjøre syv gode hopp, men med det førstehoppet er han så mange poeng bak de beste at dette blir veldig vanskelig med tanke på hoppukeseier. Det var skuffende at han var så langt bak de beste. Det var blant annet jevne vindforhold, så vidt jeg kunne se, sier Scheie til VG.

VG Direkte: Følg finaleomgangen her



Skuffende norsk hopping



Grunnen til at Scheie mener at 22-åringen skal få slite hardt for sammenlagtseier handler om at bakkene som venter den neste uken gir små utslag.

– Da blir det veldig vanskelig. Tande er en av de beste, men etter den førsteomgangen lever han ikke opp til favorittstempelet, sier han.



For Norge ble det totalt sett svak hopping. Anders Fannemel er nummer 18, Andreas Stjernen 25 og Halvor Egner Granerud 29, før finalen.



– Med norske øyne så er dette veldig skuffende. Alle konkurranser går ut på å vinne, og når bestemann er nummer ni – i tillegg hausset opp som hoppukefavoritt – så er det skuffende, sier Scheie.

Får med seg tre andre nordmenn



Konkurranseformatet i det første rennet i den tysk-østerrikske hoppuka i Oberstdorf fredag kveld åpner med duell-hopping. Vinnerne av de 25 duellene i 1. omgang går rett til finaleomgangen, mens fem «lucky loosers» også får hoppe den andre omgangen.

Halvor Egner Granerud landet på 124 meter. Det holdt til å slå russiske Denis Kornilov. Andreas Stjernen og Anders Fannemel tok seg videre ettersom de hadde blant de fem beste hoppene av de som tapte sine dueller.

Rådvill Hilde



Tom Hilde og Robert Johansson fikk det imidlertid tungt mot verdensstjernen Peter Prevc og Michael Hayböck. De to ble utslått av konkurransen før den virkelig begynte.

– Jeg er rådvill her jeg står rett etter hoppet. Det kjennes greit ut. Men det er noe viktig som mangler når jeg hopper så mye kortere enn de beste. Hva det er, det er jeg usikker på, oppsummerer Hilde overfor NRK.