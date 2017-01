Scheie om Jubel-Tande: – En av de største dagene i norsk hoppsport

GARMISCH/OSLO (VG) Seieren til Daniel-André Tande (22) i Nyttårshopprennet går inn på øverste hylle i norsk hopphistorie.

I alle fall om vi skal tro kommentatorguru Arne Scheie.

– Det er en av de største dagene i norsk hoppsport; det er presitsjerennet over alle renn, husk det! sier Scheie på karakteristisk vis bare sekunder etter at Daniel André Tande hadde flydd inn til seier i nyttårshopprennet.

Han slo Kamil Stoch med 3,2 poeng. Kongsberg-mannen taklet presset og landet på hele 142 meter i Garmisch-Partenkirchen. Det var fire meter lenger enn hans første hopp. Stefan Kraft fra Østerrike tok tredjeplassen.

Norske hoppukevinnere i Nyttårshopprennet: 1953: Asgeir Dølplads 1954: Olaf B. Bjørnstad 1963: Toralf Engan 1967: Bjørn Wirkola 1968: Bjørn Wirkola 1969: Bjørn Wirkola 1971: Ingolf Mork 1982: Roger Ruud 1994: Espen Bredesen 2004: Sigurd Pettersen 2013: Anders Jacobsen 2015: Anders Jacobsen 2017: Daniel-André Tande

Det var Norges 12. seier i Garmisch-Partenkirchen under den tradisjonsrike Hoppuka. I tillegg var det den 21. norske pallplassen. I tillegg vant Birger Ruud OL-gull i bakken i 1936.

– Det er bare helt strålende hvordan han opptrer. Dette minnet meg om Engelberg da han falt, og jeg var redd for det i dag også, men han viste at det ikke er noen som kan stoppe ham.

– Hva tror du om sammenlagtkampen nå?

Det står mellom Kraft, Stock og Tande. Jeg avskrev ham etter 1. omgangen i første renn, men det skal man aldri gjøre med Tande og alt er mulig nå, melder Scheie.

– En seier er en seier. Før sa vi bestandig at det alltid kom en finne og østerriker, nå var det en nordmann som få hadde hørt om for et par år siden – det er fantastisk.

– Mener du det er større å vinne i 2017 enn i tidligere år?

– De kunne ikke annet enn å vinne tidligere heller, men konkurransen blir jo ikke akkurat mindre med årene. Dette er stort. Jeg finner nesten ikke ord.

Hoppuka 2016/-17 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Også på NRK-sendingen ble seieren hyllet:

– Når en Kongsberg-gutt vinner her, er det største som har skjedd både i hopp og i alle idretter i norsk idrettshistorie, om vi bruker Kongsberg-perspektivet, sier sportssjef Clas Brede Bråthen på NRK-sendingen.