Daniel-André Tande (22) endte hoppuka med et fiaskohopp i finalen. VG får bekreftet at det dreier seg om en svikt i utstyret. Det klarer ikke Arne Scheie (72) å begripe.

– At utstyret i 2017 er så dårlig at det går i stykker i tilløpet høres helt utrolig ut, sier den tidligere NRK-kommentatoren til VG.

Han er imidlertid rask med å legge til at han ikke vet alle detaljene rundt det svært dramatiske hoppet til Tande i hoppuke-finalen i Østerrike fredag kveld. Han gleder seg til å høre forklaringene, men vet foreløpig ikke mer enn det eksperter har slått fast på TV: Noe gikk galt med utstyret i nordmannens svev.

– Men det er veldig, veldig trist. At noe svikter i andre sammenhenger kan skje, men at det skulle inntreffe i det siste hoppet i hoppuka er leit. Men det må ikke overskygge at han har gjort en fantastisk hoppuke, understreker Scheie.

Bakgrunn: Hoppuke-drama: Tandre sviktet av utstyret

Utstyret sviktet



Daniel-André Tande hadde ett mål for øye da han satte utfor bakken i Bischofshofen i finaleomgangen: Ta igjen 2,8 poeng på Kamil Stoch for å vinne hoppuka sammenlagt.

Det endte i stedet i fiasko. Norges hoppteam bekrefter overfor VG at 22-åringen hoppet uten en såkalt klips, festet til sikkerhetsstaget. Det er uklart hvorfor denne klipsen ikke virket eller ikke var festet. Svevet ble dårlig. Tande landet på 117 meter og ble bare nummer 26 i rennet. I hoppuka sammenlagt ble det en tredjeplass bak Kamil Stoch og Piotr Zyla.

Kan ikke huske lignende



ERFAREN: Arne Scheie har fulgt en rekke hoppuker. Her er han sammen med Anders Jacobsen i Innsbruck 2014. Foto: Geir Olsen , VG

Scheie sier tysk TV sammenlignet Tandes svev med Thomas Morgensterns' hopp i Kulm-bakken i 2014. Forskjellen er bare at Morgenstern ble stygt skadet, mens Tande berget tross i utstyrssvikten. Han sliter med å forstå hva som skjedde i kveld.

– Jeg har sett stygge fall. Det har også handlet om utstyr, men jeg kan ikke huske en så god hopper i farten har blitt utsatt for lignende, sier 72-åringen.

– Når det først skjedde var det mesterlig av Tande å klare å komme seg ned på to ski. Det var en prestasjon i seg selv. Dette kunne endt mye, mye verre. Det er positivt at han ikke ble skadet.

Kunne tatt igjen Stoch



NRKs tidligere hoppkommentator har sett litt av hvert i hoppbakken. Når det gjelder hva som kunne ha vært, hvis utstyret hadde vært i orden, drister han seg til å si at Tande ville hatt alle muligheter til å gå til topps i hoppuka.

Han mener Stochs hopp ikke var av det spektakulære slaget og at 22-åringen kunne hamlet opp med polakken.

– Men det ble aldri noen realitet å klare å ta ham igjen når det endte som det gjorde. Det blir bra å få en skikkelig forklaring også fra Tande.

Lest denne? Derfor overrasket NRK-eksperten med Spider-Man-stunt under nyttårshopprennet