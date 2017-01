Hoppuke-dramaet: Tandes sikkerhetsstag røk i overrennet

BISCHOFSHOFEN/OSLO (VG) Han måtte ta igjen 2,8 poeng på Kamil Stoch fra 1. omgang for å vinne Hoppuka. I 2. omgang gikk alt galt for en sønderknust Daniel-André Tande (22).

Tande fikk store problemer under svevet og hadde nok med å holde seg på beina da han landet på beskjedne 117 meter i sitt andre hopp. Dermed glapp Hoppuke-seieren og en knust 22-åring gjemte ansiktet i skuffelse etter å ha rast på resultatlisten.

På internkommunikasjonen til trenerteamet ble det stilt spørsmål om Tande hadde mistet klipsen, at det var årsaken til kollapsen som ødela alt for Kongsberg-hopperen.

– Synes synd på Tande



– Nå synes jeg synd på Tande. Hvis det viser seg at det er utstyret som var feil så er jo det verst tenkelig måte å avslutte Hoppuka på, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Dette er utstyrssvikt, slo Remen Evensen fast etter å ha sett Tandes hopp i reprise.

Hoppledelsen bekrefter overfor VG at Tande hoppet uten sikkerhetsstaget, at den røk i overrennet. Det kunne i verste fall ha endt tragisk, men Kongsberg-hopperen klarte å holde seg på beina.

– Hvis det er det som er skjedd, så er det en stor prestasjon å komme seg helskinnet ned, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Tror klipsen løsnet



– Daniel sier at han tror klipsen løsnet da han forlot bommen på toppen, at han har kommet bort i et eller annet.

Bråthen antyder at det kan skyldes materialtretthet eller at Tande selv ikke har fått det ordentlig på plass. – Men det er for tidlig å slå fast noe. Jeg vet ikke, men vi må finne ut av hvorfor en av de som er mest stødig i luften plutselig får kjempeproblemer, fastslår sportssjefen.

– Kan det være noe med skoen?

– Det kan det være, men vi vet ikke, sier Bråthen til VG og innrømmer at Tande var «veldig fortvilet» etter det som skjedde.

22-åringen ble ustabil i svevet, fikk ikke trøkk på skiene og var nær ved å falle. Han endte til slutt på en 25. plass.

Kamil Stoch gjorde jobben og vant rennet og vant den tysk-østerrikske hoppuka sammenlagt.

Tande endte på en 3. plass sammenlagt, 56 poeng bak polakken Stoch. Piotr Zyla ble numnmer to i sammendraget.

Resultatliste hoppuka sammenlagt:

1. Kamil Stoch, Polen: 997,8 poeng

2. Piotr Zyla, Polen: -35,3

3. Daniel-André Tande, Norge: -56,0

4. Maciej Kot, Polen: -63,5

5. Manuel Fettner, Østerrike: -71,0

6. Stefan Kraft, Østerrike: -71,3

7. Markus Eisenbichler, Tyskland: -73,4

8. Stephan Leyhe, Tyskland: -86,7

9. Domen Prevc, Slovenia: -89,0

10. Andreas Stjernen, Norge: -97,5

Saken blir oppdatert