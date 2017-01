Hoppuke-drama: Tande må ta igjen 2,8 poeng

Daniel-André Tande (22) hoppet 135 meter i den 1. omgangen. Det holdt til en tredjeplass i rennet i Bischofshofen, og betyr at han er nødt til å ta igjen 2,8 poeng på polske Kamil Stoch for å vinne hoppuka totalt.

– Han var litt sen på hoppkanten, det er en fin arbeidsoppgave å ha inn mot andre omgangen. Det er enkelt å fikse det, og enkelt å fokusere på det. Det kan ta bort litt av støyen som kanskje påvirker. Jeg synes det er greit at Tande leverte et brukbart hopp, som er enkelt å fikse, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen

2,8 poeng bak



Alt ligger til rette for en ellevill avslutning på hoppuka. Det er nesten dødt løp mellom nordmannen og Kamil Stoch i kampen om den gjeve tittelen som hoppuke-vinner 2017.

Daniel-André Tande leverte en brukbar 1. omgang. Han roet i hvert fall ned norske nerver etter en horribel kvalifisering i går. Tande landet på 135 meter, noe som skulle vise seg å holde til en tredjeplass.

For flere av kometene misset på Tandes poengsum som teller 135 poeng etter det første hoppet. Totalt har han nå 845,3 poeng i hoppuke-sammendraget. Det er 2,8 poeng opp til Kamil Stoch.



– Skal hoppe inn mange poeng



– Jeg ble litt for sein. Men heldigvis kommer jeg meg nok ned i bakken. Er litt redd for at Kamil (Stoch) hopper lenger. Vi får se hvordan det blir. Jeg har hoppet inn mange poeng i andre omganger tidligere, og skal klare å hoppe inn mange poeng i dag også. Jeg har absolutt ikke gitt opp ennå. I andre omgang må jeg treffe litt bedre på timingen, sa Tande til NRK etter sitt første hopp.

Vis á vis sin aller argeste konkurrent i sammendraget, polske Kamil Stoch, var det imidlertid ikke godt nok. Stoch landet på 134,5 meter, men fikk en langt bedre poengsum. Med 139,5 poeng ligger polakken på andreplass i dagens renn og i hoppuke-ledelse med 848,1 poeng totalt.

PS: Stefan Kraft hoppet seg ut av muligheten for sammenlagtseier med sitt hopp på 128 meter, og 120,3 poeng. Kraft lå 16,6 poeng bak Tande før det siste rennet.